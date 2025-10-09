PODCAST CANLI YAYIN

Havalar değişti göz alerjilerinde artış meydana geldi! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Göz alerjileri, kaşınma ve gözde kızarmayla belirti veriyor. Op. Dr. Atilla Şahin, sonbaharda alerjilerin artabileceğini söylüyor. “Kornea tabakasını etkileyip görme yetimize zarar verebilir” diyor

Alerji, sağlığa pek de zararlı olmayan durumlara karşı, hassas bünyelerde vücudun o duruma karşı verdiği gereksiz, aşırı, orantısız bazen de vücuda zararlı olabilecek süreçleri başlatan bir dizi tepki olarak ifade ediliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Atilla Şahin, göz alerjisi tehlikesiyle ilgili önemli bilgiler verdi:

POLENLER, TOZ, KİRLİ HAVA...
Bulunduğumuz ortamlarda alerjiyi tetikleyebilecek, alerjen dediğimiz akla gelen çok sayıda madde bulunur. Bitkilerden kaynaklanan polenler, toz, kirli hava, küf mantarları, hayvan tüyleri, akarlar (mikroskobik boyutta böcek şeklinde parazitler), çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal maddeler, makyaj malzemeleri, kontakt lensler hatta içindeki bileşenlerden birine karşı hassasiyetimiz varsa, alerji için kullandığımız göz damlaları bile alerjiyi tetikleyebilir.

YANMA VE BATMAYA DİKKAT EDİN
Göz alerjilerinin en yaygın belirtileri her iki gözde gelişen kaşınma ve gözde kızarmadır. Ancak bazen saman nezlesi ve egzama gibi göz dışı belirtilerle birlikte, gözlerde yanma, batma, yaşarma, değişik şekillerde çapaklanma, ışıktan rahatsızlık duyma, bulanık görme, sık sık göz kırpma, gözleri ovalama, gözkapaklarında şişme veya üst gözkapaklarında düşme, gözlerde kısılma da göz alerjisinin türüne göre gözlemlenebilir.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIN
Göz alerjileri, kornea (gözün renkli kısmını kaplayan saydam tabaka) tabakasını da etkileyip görme yetimize de zarar vermesi olasıdır. Keratokonus (korneanın yapısının giderek bozulması), kornea ülseri (zedelenmesi), korneada lekeler gibi durumlar göz alerjilerine eşlik edebilir. Tedavide göz doktorunuz çeşitli göz damlaları ve bazen ağızdan alınacak ilaçlar verebilir. Alerjiyi tetikleyebilecek etkenlerden uzak durmak, güneş gözlüğü kullanmak, soğuk pansuman uygulamak, temizliğe dikkat etmek de tedaviye yardımcı olacaktır

