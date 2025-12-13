Hareketsizlik eklemleri bitiriyor

Hareketsizlik, en çok eklemlere zarar veriyor. İlerleyen yaşla birlikte kireçlenme şikayetleri artıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Hamza Hakan Türk, bu hastalıkta egzersizin önemine değiniyor. "Kilo verilmesi, egzersiz ve yürüyüş, ağrı kesici ilaç tedavisi, kaplıca ve sıcak tedavileri, eklem içi PRP uygulamaları ve kök hücre tedavisi şikayetleri azaltır" diyor.