Hareketsizlik eklemleri bitiriyor

İlerleyen yaşla birlikte artan kireçlenme şikâyetlerine karşı uzmanlar egzersizin önemine dikkat çekiyor. Ortopedi Uzmanı Dr. Hamza Hakan Türk, kilo kontrolü ve düzenli hareketin ağrıları azalttığını söylüyor.

Hareketsizlik, en çok eklemlere zarar veriyor. İlerleyen yaşla birlikte kireçlenme şikayetleri artıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Hamza Hakan Türk, bu hastalıkta egzersizin önemine değiniyor. "Kilo verilmesi, egzersiz ve yürüyüş, ağrı kesici ilaç tedavisi, kaplıca ve sıcak tedavileri, eklem içi PRP uygulamaları ve kök hücre tedavisi şikayetleri azaltır" diyor.

