Hamileler için çok önemli olan Mangonun faydaları nelerdir?

ABD'de yapılan bir çalışmada araştırmacılar, mangoyu kadınların diyetine dahil edilmesinin sağlıklı bir hamilelik için gerekli olan hayati besinlerin kalitesini artırdığını gözler önüne serdi. 15-44 yaş arası 16 bin 444 kadının verileri incelendi.



Mango içermeyen diyetlerle karşılaştırıldığında, bu meyveyi diyetlerine dahil eden kadınlar arasında ölçek puanları yüzde 16 daha yüksekti. Mango, doğurganlık çağındaki kadınlar için önemli besinler C vitamini, lif, E vitamini, folik asit, magnezyum ve potasyum içeriyor.

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