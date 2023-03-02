Göz kuruluğuna dikkat! (Sağlık haberleri)

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en önemli organlarından gözde hassas olması nedeniyle pek çok hastalık meydana gelebiliyor. Bunlardan biri olan göz kuruluğu, daha çok yanma, batma, uzun süre okuyamama, ekrana bakamama gibi belirtiler veriyor. Şiddetli olduğu zaman uykudan uyandıracak ağrılara neden oluyor. Ekrana bakmanın en büyük sebeplerinden olduğunu söyleyen Op. Dr. Yenal Erten, "Bilgisayar, telefon başında fazla vakit geçiriyoruz. Dikkatimizi toplamak için daha az göz kırpıyoruz ve olağan gözyaşımız da buharlaşıyor. Tempolu yaşamlarda su tüketiminin az olması, ofislerde daha çok vakit geçirilmesi kuruluğu artıran etkenlerdendir" diyor.kuruluğunun en büyük sebebinin gözyaşını buharlaşma ile kaybetmek olduğunun altını çizen Op. Dr. Yenal Erten, bunu engellemek için de ekran maruziyetinin azalması, ofis ve kuru ortam, az su tüketimini önlemenin önemli olduğunu belirtiyor. Bunlara ek olarak suni gözyaşı damlalarını kullanmayı öneriyor.çubuğu, bazen bir kulak kiri, bazen de hastaneye yatırılıp yoğun bir tedavi uygulanmasını gerektiren ani işitme kaybına neden olabiliyor. Doç. Dr. Murat Sertan Şahin, "İşitme kaybı olan bir insanın karşısındakini anlayıp iletişim kurmasının mümkün değildir. Doğuştan veya çok küçük yaşlardan süregelen işitme kaybı olan bir bireyde konuşma yetisinde büyük sorunlar olacaktır. Bu bireyler zihinsel gelişim ve zeka düzeyinde de akranlarına göre çok geride kalacaktır. Hastalarımızın en sık yaptığı hata kulaklarını kulak çubuğu ile temizlemeye çalışmalarıdır biz kulak burun boğaz hekimleri kesinlikle bunu istememekteyiz" diye konuşuyor.demir, manganez, bakır, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve mineral yönünden zengindir. Vücutta metabolizma hızını arttırır. İçerdiği kalsiyum sayesinde diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Demir ve bakır sayesinde ise vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır.fıstığı, kötü kolesterol seviyesini düşürür ve iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. E vitamini deposudur ve bundan dolayı da cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır.lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler. Katarakt ve felç riskini azaltır.şekerini düzenler. Beyni korur. Sindirimi geliştirir. Bağışıklığı artırır. Kemikleri güçlendir. Sadece bir bardak böğürtlen, vücudunuz için önerilen günlük C vitamininin yarısını sağlar.