Göz kapağı düşüyorsa dikkat!
Bir kas hastalığı olan Myastenia Gravis, göz kapağı düşüklüğü ve yorgunlukla belirti veriyor. Devamında ayağa kalkmayı, konuşmayı veya yutmayı zor bir hâle getirebiliyor. Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer, hastalığın toplumda bilinirliğinin artmasının erken tanıyı kolaylaştırdığını söylüyor.
Myastenia Gravis hastalığı, klinik spektrumu göz kapağı düşüklüğü, çift görme, yorgunluk, kol-bacak kas güçsüzlüğüyle seyrediyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer, "Tedavisi olan bir kas hastalığı, bir kür olmasa bile elimizdeki tedavilerle bugün çok iyi kontrol altına alabiliyoruz. Nadir görülen bir hastalık. 100 binde 20-50 arasında olduğu söyleniyor. Ama çevresel şartlar ve otoimmün bir hastalık olması nedeniyle görünürlüğü giderek artıyor. Yaşamın her alanını etkileyebiliyor ama genç kadınları ve ileri yaş erkekleri daha çok etkiliyor" diyor.
DALGALANMA VARSA DİKKAT
Tunçer, "Eğer tek tarafta göz kapağı düşüklüğünüz varsa, konuşurken, yutma ve çiğneme sırasında yorgunluk hissediyorsanız, yutarken yiyecekler takılıyorsa, kolbacaklarda güçsüzlük ve kolay yorulma şikayetiniz varsa ve en önemlisi bu belirtiler gün içinde dalgalanma gösteriyorsa, yani sabah daha iyi olup gün içinde yoruldukça şikayetleriniz belirginleşiyorsa, mutlaka bir nöroloji ekibine gidip Myastenia Gravis araştırılmalıdır" diye konuşuyor.
'YUTKUNAMIYORDUM'
Myastenia Gravis hastalığıyla ilgili yaşadığı süreci anlatan Zeynep Özcan, "Yaşadığım İtalya'da tanı koyamadılar. Tanıyı İstanbul'da aldım. Göz kapaklarım düştü. Ondan sonra yutkunmakta problemlerim oldu. Konuşma problemlerim oldu. 1 ay boyunca hastanede kaldım.
İlaç tedavisine devam ediyoruz. Şimdi yine ara ara yorulduğum zamanlar oluyor" dedi.