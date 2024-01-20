Genital siğiller, adet düzensizliği ve ara kanamalar... Erken teşhis ve tedavi hayat kurtarıyor: Uzmanı önemsenmesi gereken 7 sinyali sıraladı...

Vajnal akıntı: Akıntı sarı ya da yeşil renkli ve kötü kokulu ise buna kasık veya bel ağrısı ile kaşıntı şikayetleri eşlik ediyorsa, nedeni enfeksiyon olabiliyor.



Menopoz döneminde kanama: Vajinal kuruluğa bağlı olarak vajinal atrofi kanamaları, endometrial hiperplaziler (rahim iç zarının kalınlaşması), rahim ağzı ya da endometrium kaynaklı polipler, miyomlar, dahası rahim ağzı ve endometrium kanserlerinin habercisi olabiliyor.