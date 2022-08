Genç kadınların düşmanı Polikistik Over Sendromu gebeliğe engel oluyor

BU ŞİKAYETLER VARSA

Kronik bir hastalık olan Polikistik Over Sendromu, on bin kadında bir görülüyor. Hastalar genellikle adet düzensizliği, tüylenme, hızlı kilo alma gibi şikayetlere doktora başvuruyor. Genellikle tedavi öncelikle birkaç ay adet düzenleyiciler, doğum kontrol haplarıyla geçiştiriliyor. Ancak gerçekte bu hastalığın altında yatan sebeplerin araştırılması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi edilmeyen Polikistik Over Sendromu, 40 yaş sonrası diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığına yol açıyor. Bu nedenle doğru teşhis ve zamanında doğru tedavi büyük önem taşıyor.