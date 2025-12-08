Genç cilt için ev formülü: Doğal bakım tüyoları cildi baştan yeniliyor

Hemen herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Bunun için kozmetik ürünlere para harcamak gerekmiyor. Opal Poliklinik'ten Medikal Estetik Uzmanı Dr. Ferda Karataş, evde uygulanabilecek güzellik tüyolarını TAKVİM'e açıklıyor. Önerilerini sıralıyor:

SAĞLIKLI saçlar için kurutmada yüksek ısıdan kaçınmalı. Kurumuş saçlara badem ve argan yağı ile bakım yapmalı.

DETERJANLAR, tırnak kırılmasına yol açar. Bunu önlemek için mutlaka eldiven kullanın.

BESLENME de tırnak sağlığı için önemlidir. Bu nedenle demir, kalsiyum, potasyum, çinko, B vitamini içeren yiyecekler tüketin. Bol su için.

CİLT tipine uygun seçilen peeling, cildini aydınlatır. Ortalama haftada bir uygulanmalıdır.

CİLDİ uygun bir ürünle nemlendirme ve yaşlanmayı geciktirici özeliklerinden faydalanın.

GÜNLÜK bakımların yanı sıra, aylık uygulanan cilt bakımlarını ihmal etmeyin.

GÜNEŞİN zararlı ışınlarından korunmak adına düzenli güneş koruyucu kullanımı yaz kış ayırımı yapmadan kullanın.