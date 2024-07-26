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Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç uyardı! Yağlı karaciğer yorgun düşürür

Yanlış beslenme en çok karaciğeri tüketiyor. Zamanla karaciğer yağlanmasına yol açıyor. Uzmanlar, hayat kurtaran önerileri açıklıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç uyardı! Yağlı karaciğer yorgun düşürür

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Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, karın bölgesinde yağlanma ve hareketsizlik, sağlığı bozuyor. Toplumda en sık görülen hastalıkların başında, karaciğer yağlanması geliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, yanlış beslenmenin karaciğer yağlanmasına neden olduğunu belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor. Tıptaki ismi hepatik steatoz olan karaciğer yağlanması, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi faktörlerle vücuttaki yağ oranının artmasıyla ortaya çıkıyor. Vücut, ihtiyaç fazlası olan yağları depolayamaz hale geliyor. Bu yağlar, karaciğer hücrelerinde depolanmaya başlıyor. Karaciğerde anormal seviyelere ulaşan yağlar, 'karaciğer yağlanması' denilen hastalığa yol açıyor. Karaciğerin çok fazla yağlanması, karaciğer hasarına hatta ilerleyen zamanda siroza bile neden olabiliyor. Diyet değişiklikleri, kilo kaybı ve artmış fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle iyileşebiliyor.


FAZLA KİLO RİSKİ ARTIRIR
Aşırı şişmanlık, işlenmiş şeker kullanımı, yüksek trigliserit düzeyleri, diyabet, düşük fiziksel aktivite, hızlı kilo kaybı, bazı ilaçların yan etkileri ve genetik sebepler de karaciğeri yağlandırıyor. Karaciğer yağlanması, vücutta iltihabı artırabiliyor. Bunun dışında iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı, bitkinlik ve yorgun hissetme şikayetleri de görülüyor. Karaciğer yağlanmasının tedavisi için öncelikle alkol ve sigara tüketmeme, yağlı yiyeceklerden uzak durmak, şeker ve doymuş yağ alımını azaltmak gerekiyor. Düşük kalorili besinlerin tüketilmesi, spor ve egzersiz yapılması ve kan şekerinin dengelenmesi, karaciğeri koruyor.


MUCİZE BESİNLER
Karaciğerin korunmasında, doğal besinlerin tüketimi etkili oluyor. Uzmanlar, sağlıklı karaciğer için şu besinlerin tüketilmesini öneriyor: Su, enginar, kahve, yeşil çay, yaban mersini, brokoli, ıspanak ve sarımsak...


PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN
Karaciğer yağlanmasına karşı alınabilecek önlemler şöyle sıralanıyor: 6 Akdeniz tipi diyet tercih edin. Taze meyveler, sebzeler, tam tahıllar, fındık ve avokado gibi sağlıklı yağlara sahip gıdalarla dengeli bir diyet seçin. 6 Enginar, karaciğer yağlanmasını önleyen bir numaralı besindir. 6 Günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapın. 6 Yağdan, rafine şekerden ve unlu mamullerden kaçının. Raf ömrü olan, koruyucu içeren, kapalı kutulardan uzak durun. 6 Kırmızı eti, tavuk, hindi ve balık gibi yağsız proteinlerle değiştirin. 6 Şekerli, gazlı içeceklerden uzak durmaya çalışın.

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