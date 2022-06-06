Fibromiyalji göbekte saklı

Fibromiyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizması olarak biliniyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, genellikle kadınlarda görülen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.



Bu hastalıkta şişkinlik hali, geğirti, ishal veya kabızlık nöbetleri görülebiliyor.



Bu durum, hastalığın bağırsak florasını bozmasından kaynaklanıyor. Mide ve bağırsak enfeksiyonu geçirmek, vitamin ve minerallerin eksikliği, seratonin yetersizliği, obezite, Batı tipi beslenme, stres ve depresyon şikayetleri artırıyor. Tüm bunların yanı sıra hastalarda idrarda yanma ve ağrı hissi, ateş ve halsizlik şikayetleri de görülebiliyor.



Tedavide ise şu yöntemler uygulanıyor:



BÖLGESEL ve genel ozon oksijen tedavisi PRP hacamat sülük tedavileri ile egzersizler, şikayetleri azaltır.



DAMARDAN yapılan romatizma kokteylleri vitamin mineral element destekleri, ağrıları azaltır.



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