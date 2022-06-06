Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fibromiyalji göbekte saklı

    Vücuttaki yaygın ağrı olarak bilinen fibromiyalji, bağırsak sağlığını olumsuz etkiliyor. Aşırı şişkinliğe ve gaza yol açıyor! İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Fibromiyalji göbekte saklı

    Fibromiyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizması olarak biliniyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, genellikle kadınlarda görülen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.

    Bu hastalıkta şişkinlik hali, geğirti, ishal veya kabızlık nöbetleri görülebiliyor.

    Bu durum, hastalığın bağırsak florasını bozmasından kaynaklanıyor. Mide ve bağırsak enfeksiyonu geçirmek, vitamin ve minerallerin eksikliği, seratonin yetersizliği, obezite, Batı tipi beslenme, stres ve depresyon şikayetleri artırıyor. Tüm bunların yanı sıra hastalarda idrarda yanma ve ağrı hissi, ateş ve halsizlik şikayetleri de görülebiliyor.

    Tedavide ise şu yöntemler uygulanıyor:

    BÖLGESEL ve genel ozon oksijen tedavisi PRP hacamat sülük tedavileri ile egzersizler, şikayetleri azaltır.

    DAMARDAN yapılan romatizma kokteylleri vitamin mineral element destekleri, ağrıları azaltır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HDP’li Bülbül ’yoldaş’ dediği teröristleri övdü
    Haberler Sağlık Fibromiyalji göbekte saklı
        SON DAKİKA