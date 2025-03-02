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Eksik B12 göz seğirmesinde gizli!

Göz seğirmesi, bazen günlerce sürebilen ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlık. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ, miyokimi adı verilen bu durumu ve etkilerini anlatıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
Eksik B12 göz seğirmesinde gizli!

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Göz seğirmesi, tipik olarak birkaç saniyede bir tekrarlayan kasılmalarla ortaya çıkıyor. Atak halinde birkaç gün sürebilen bu durum, aylarca devam edebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ, tıbbi adı miyokimi olan göz seğirmesinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Bu durumun genellikle uykusuzluk, göz kuruluğu, B12 ve D vitamini eksikliği ile bazı ilaçların yan etkileri olarak karşımıza çıkabildiğini belirtiyor. Göz seğirmesinin 3 haftadan uzun sürmesi ve kasılmaların diğer yüz kaslarını da etkilemesi durumunda mutlaka uzmana görünmek gerektiğini söylüyor.

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