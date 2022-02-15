Dünyada hızla yayılan obezite hakkında Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu doğru bilinen yanlışları anlatıyor

Fazla kilo, hastalıkları çağırıyor. Obezite dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu, özellikle son iki yıldır Covid-19 pandemisinden dolayı obezitenin çocuk ve yetişkin her yaştan kişiyi çok daha fazla tehdit eder hale geldiğini söylüyor. Obezite cerrahisiyle ilgili doğru bilinen yanlışları anlatıyor:
YANLIŞ: Ben kilomla barışığım, ameliyata hiç gerek yok. Hele pandemide asla!
DOĞRUSU: Obezite yaşam süresini ve kalitesini belirgin olarak düşürür. Üstelik obez olan ya da obeziteye bağlı diyabet veya kardiyovasküler hastalığı olan bir hasta Covid- 19 olduğunda sonuçlar çok daha kötüdür. Bu nedenle tedavi doğru bir zamanlamayla multidisipliner bir ekip tarafından doğru yöntemle gerçekleştirilmelidir.
YANLIŞ: Obezite sadece estetik bir sorundur.
DOĞRUSU: Hayır. Obezite çok ciddi bir hastalıktır. Buna bağlı diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, uyku apnesi, kanser ve depresyon gibi birçok problem nedeniyle ortaya çıkar.