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    Dünyada hızla yayılan obezite hakkında Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu doğru bilinen yanlışları anlatıyor

    Dünyada hızla yayılan obezite kadınlarda daha çok görülüyor, pandemide yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu, doğru bilinen yanlışları anlatıyor.

    Dünyada hızla yayılan obezite hakkında Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu doğru bilinen yanlışları anlatıyor

    Fazla kilo, hastalıkları çağırıyor. Obezite dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu, özellikle son iki yıldır Covid-19 pandemisinden dolayı obezitenin çocuk ve yetişkin her yaştan kişiyi çok daha fazla tehdit eder hale geldiğini söylüyor. Obezite cerrahisiyle ilgili doğru bilinen yanlışları anlatıyor:



    YANLIŞ: Ben kilomla barışığım, ameliyata hiç gerek yok. Hele pandemide asla!
    DOĞRUSU: Obezite yaşam süresini ve kalitesini belirgin olarak düşürür. Üstelik obez olan ya da obeziteye bağlı diyabet veya kardiyovasküler hastalığı olan bir hasta Covid- 19 olduğunda sonuçlar çok daha kötüdür. Bu nedenle tedavi doğru bir zamanlamayla multidisipliner bir ekip tarafından doğru yöntemle gerçekleştirilmelidir.



    YANLIŞ: Obezite sadece estetik bir sorundur.
    DOĞRUSU: Hayır. Obezite çok ciddi bir hastalıktır. Buna bağlı diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, uyku apnesi, kanser ve depresyon gibi birçok problem nedeniyle ortaya çıkar.



        YANLIŞ: İsteyen herkes obezite ameliyatı olabilir.
        DOĞRUSU: Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olanlar, vücut kitle indeksi 35-40 arası olup obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon gibi ciddi sorunları olanlar, 15-65 yaş arasındakiler, en az bir yıldan beri indeks 40'ın üzerinde olup diyetisyen gözetiminde en az iki kez diyetle zayıflamaya çalışan ama başarılı olamayanlar cerrahi adaylarıdır.



        YANLIŞ: Ameliyata gerek yok. Yağ aldırma ile kilo sorunumu çözerim.
        DOĞRUSU: Çok fazla kilosu olmayan hastaların tedavisine tabii ki rejim, egzersiz, yaşam tarzının değiştirilmesi gibi yöntemlerle başlamak gerekir. Ama bu tedavi yaklaşımı tüm hastalar için doğru değildir. Hatta ciddi egzersiz sonucu kalp hastalıkları riski artabilir.



        YANLIŞ: Her hasta için en uygun ameliyat tüp mide ameliyatıdır.
        DOĞRUSU: Hastanın yaşı, cinsiyeti, vücut kitle indeksi, eşlik eden hastalıkların varlığı, yeme alışkanlıkları vb faktörler de ameliyat seçimini etkileyeceği için bu düşünce doğru değildir.



            YANLIŞ: Ameliyat sonrası tekrar kilo almam.
            DOĞRUSU: Cerrahi sonrası bazı hastalar kilo veremediği için bazı hastalar da yıllar geçtikçe yeniden kilo almaya başlar.



            Prof. Dr. Tayfun KARAHASANOĞLU

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            Haberler Sağlık Dünyada hızla yayılan obezite hakkında Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu doğru bilinen yanlışları anlatıyor
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