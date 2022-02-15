Dünyada hızla yayılan obezite hakkında Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu doğru bilinen yanlışları anlatıyor





YANLIŞ: Ben kilomla barışığım, ameliyata hiç gerek yok. Hele pandemide asla!

DOĞRUSU: Obezite yaşam süresini ve kalitesini belirgin olarak düşürür. Üstelik obez olan ya da obeziteye bağlı diyabet veya kardiyovasküler hastalığı olan bir hasta Covid- 19 olduğunda sonuçlar çok daha kötüdür. Bu nedenle tedavi doğru bir zamanlamayla multidisipliner bir ekip tarafından doğru yöntemle gerçekleştirilmelidir.