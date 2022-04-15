Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Prostat kontrolü

67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler?

Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri isteriz. Daha şikâyet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check UP yani kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiorit bezinin çalışması bozulabilir. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, bazı ilaçları kullananlar da şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.