Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Prostat kontrolü

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu 16 Nisan 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Prostat kontrolü

    67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler?
    Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri isteriz. Daha şikâyet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check UP yani kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiorit bezinin çalışması bozulabilir. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, bazı ilaçları kullananlar da şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.



    ÜROLOJİYE GÖRÜN
    78 yaşındayım. Mesane rahatsızlığım var. Tuvaletimi yaparken acı çekiyorum. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Ne yapmam gerekiyor?
    Üroloji takip edip gerekenleri yaptıysa ozon tedavisi uygulamasını değerlendirebilirsiniz. Bununla beraber tekrarlayan enfeksiyonlar söz konusu ise mezoterapik tedaviler yapılabilir. Bu konuda deneyimli doktor bulmalısınız.



    ATEŞİM YÜKSEK
    Nafiz Hocam ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Adet dönemiyle ilgisi var mı?
    Var. Ateş yükselmesi ile ateş basması farklı şikayetlerdir. Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir. Bir insanın normal vücut ısısı; cinse, aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, gün içindeki zamana, kadınlarda adet düzeninin zamanına göre değişkenlik gösterir. Vücut ısısı çeşitli hastalıklarda yükselebilir. Ağız yolu ile 37 veya makat yolu ile 37.6 derecenin üzeri yüksek olarak kabul edilir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kültür Park’ta gençleştirme
    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Prostat kontrolü
        SON DAKİKA