Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Önce doktoruna sor





İLAÇLARI AYNI ANDA ALMAYIN

Fazla adet görüyorum. Demir hapı kullanıyorum ama bu sefer de midem ağrıyor. Bana bir çare?

Öncelikle kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Çünkü bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Hiçbir şekilde hastalığa faydası olmaz. Niye iyileşmedin diye doktorunun da kafasını karıştırır. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikâyeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber... En önemli konu ise mutlaka bir kadın doğum uzmanına görünmen gerekir.

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