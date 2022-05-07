Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Önce doktoruna sor

Hipertansiyon hastasıyım. Hacamat yaptırabilir miyim?
Evet yaptırabilirsin. Ancak uygun koşulların hazırlanması lazım. Bize başvuran hastalarımızda önce pıhtılaşma azaltıcı ilaç kullanıp kullanmadıklarını kontrol ediyoruz. Kanama-pıhtılaşma testleri, tam kan sayımı başta olmak üzere gerekli tetkikleri planlıyoruz. Tansiyonun dengede olması şart. Ardından tarih belirleyip uygulama yapıyoruz. Özellikle beden çalışmasının düzenlenmesi, kemik iliği çalışmasının uyarılması, damar içi taziğin azaltılması, ağır metal detoksu yapılması faydalı etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı insanların da yılda iki kez hacamat yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Sen de doktoruna danıştıktan sonra hacamat yaptırabilirsin.
AĞRIYA DAYANAMIYORUM
Romatizma ağrılarım çok arttı. İlaçlar mide kanaması yapmıştı. Doz artıramıyorum. Siz daha önce ozon tedavisi ile ilgili bir yazı yazmıştınız. Bana faydalı olur mu?
Ozon tedavisi özellikle ağrıların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi. Doğru ve hastaya uygun uygulamalarda beklenen bir yan etki yok. Ağrı kontrolünde oldukça önemli faydaları bulunuyor. Kişiye göre planlanan tekrarlayıcı uygulamalarla ağrıların azaldığı biliniyor.
MAYDANOZ ÇAYI İÇ
Böbrek taşı düşürüyorum. "Bitki çayları iç" dediler. Doğru olur mu?
Böbrek taşlarının tekrar oluşmaması için günlük hayatta tükettiğimiz gıdalardan, bitkilerden faydalanabiliriz. Örneğin; maydanoz çayı böbrek taşına karşı çok faydalıdır. 1 su bardağı kaynamış suya 1 yemek kaşığı sapıyla birlikte doğranmış taze maydanozu koyun. Bardağın ağzı kapalı olarak 10 dakika bekletin. Sonra yudum yudum için. Haftada en az 3 gün / günde en az 1 bardak tüketin... Ancak bir üroloji uzmanına görünmeyi de ihmal etmeyin.