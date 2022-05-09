Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hanıma faydam yok!





DİYABET VE MUTLULUK

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

Şeker hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz şart. İlişki sırasında senin de ellerin kirliyse cinsel organınla eşine enfeksiyon bulaştırabilirsin. Bu yüzden çok dikkatli olmalısınız. Ayrıca kendini takip etmelisin. Farklılık görürsen Üroloji ile görüş. Eşin de Kadın Doğum Uzmanı'na danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.