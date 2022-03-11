Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşkta baş ağrısı

Nafiz Bey, 49 yaşındayım. Geçenlerde ilişki sırasında başımın arkasında bir ağrı oldu. Doktor bir ilaç verdi. Bir iki kere kullandım geçti. Aklıma takıldı acaba bu ağrı tekrar eder mi?
Orgazm sırasında kalp atışı, damar sistemi, dolaşan kan ve hormonlar değişir etkilenir. Kafatası genişlemediğinden kafatası iç dolaşımı artınca baş ağrısı olabiliyor. Ancak yine de doğal şartlarda olmasını beklemeyiz. Böyle bir durumda bize gelen hastalarımızda hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, stres nedeniyle ve hatta kafa içinde basıncı arttıran hastalıkların başlangıç işareti olmasın diye temel bir muayeneden geçiririz. Kan şekeri başta olmak üzere bazı kan testlerini isteriz. Boyun fıtığı da dahil olmak üzere ihtimalleri gözden geçirmek uygun olur.
ORTASI KARAR...
Bakıyorum herkes erken boşalmadan şikayetçi. Üç yıldır evliyim. Aksi gibi ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi? Ne yapayım?
Her şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.
AŞK OLSUN PROSTAT
Prostatım büyüyünce hanımla sıkıntılar başladı. Kabak çekirdeği ye dediler. Her gün iki avuç yiyorum ama hala tık yok. Çifte kavrulmuş mu yesem?
Bence Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı takibine gir. Tahlillere göre ilaç tedavileri al. Sadece prostat büyümesi olmayabilir. Damar tıkanıklığı, şeker düşüklüğü, tiroit hormon hastalıkları başta olmak üzere diğer ihtimalleri de gözden geçirmek gerekir. Sadece kabak çekirdeği yiyerek çare arama. Çifte kavrulmayla ilgisi yok. Ailenin rahatlamasını istiyorsan doktor takibinde kal.