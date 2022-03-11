Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşkta baş ağrısı

Nafiz Bey, 49 yaşındayım. Geçenlerde ilişki sırasında başımın arkasında bir ağrı oldu. Doktor bir ilaç verdi. Bir iki kere kullandım geçti. Aklıma takıldı acaba bu ağrı tekrar eder mi?

Orgazm sırasında kalp atışı, damar sistemi, dolaşan kan ve hormonlar değişir etkilenir. Kafatası genişlemediğinden kafatası iç dolaşımı artınca baş ağrısı olabiliyor. Ancak yine de doğal şartlarda olmasını beklemeyiz. Böyle bir durumda bize gelen hastalarımızda hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, stres nedeniyle ve hatta kafa içinde basıncı arttıran hastalıkların başlangıç işareti olmasın diye temel bir muayeneden geçiririz. Kan şekeri başta olmak üzere bazı kan testlerini isteriz. Boyun fıtığı da dahil olmak üzere ihtimalleri gözden geçirmek uygun olur.