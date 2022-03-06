Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: 5 dakikada tamam!





İDRAR KAÇIRMA SORUNU

Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 senedir idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?

Ani işeme isteğiyle istemsiz idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma, uyku esnasında idrar kaçırma, işeme sonrası damla damla idrar kaçırma, mesanede idrar birikmesi sonrası idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi birçok nedenle olabilir. Stres, kaygı, korku bu şikayeti sürekli hale getirebilir. Üroloji uzmanı ile psikolog birlikte hareket etmeli.