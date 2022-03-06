Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: 5 dakikada tamam!

Evleneli 2 yıl oldu. Haftada 2 kez ilişkiye giriyoruz. Erken boşalma sorunum var. 5 dakikada bitiyorum. Ne yapayım? ERKEN boşalmanın sebebi strestir. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, isteksizlik de eklenince 3 tane hap yutsan, nafile. Üroloji uzmanına muayene ol. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Gerilim erken boşalmayı tetikler. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.
YAĞLI YEMEKTEN VAZGEÇ
Safra kesesi ameliyatı oldum. Dışkım daha yağlı çıkıyor. Ameliyat hatası mı?
Anlattığına göre ameliyat sonrası yemek yeme alışkanlıkların değişmemiş. Yağlı yemek yemekten vazgeç. Karaciğerde yapılan safra, bağırsağa geçmeden önce safra kesesine gelerek burada birikir ve demlenir. Yemek sonrasında safra kesesi kasılarak içindeki safranın bağırsağa akması sağlanır. Safra, bağırsakta yağların sindirimi ve emilimini sağlar. Yağlı yemeye devam edersen şikayetlerin azalmaz.
İDRAR KAÇIRMA SORUNU
Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 senedir idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?
Ani işeme isteğiyle istemsiz idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma, uyku esnasında idrar kaçırma, işeme sonrası damla damla idrar kaçırma, mesanede idrar birikmesi sonrası idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi birçok nedenle olabilir. Stres, kaygı, korku bu şikayeti sürekli hale getirebilir. Üroloji uzmanı ile psikolog birlikte hareket etmeli.