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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: 5 dakikada tamam!

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 7 Mart 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    5 dakikada tamam

    Evleneli 2 yıl oldu. Haftada 2 kez ilişkiye giriyoruz. Erken boşalma sorunum var. 5 dakikada bitiyorum. Ne yapayım? ERKEN boşalmanın sebebi strestir. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, isteksizlik de eklenince 3 tane hap yutsan, nafile. Üroloji uzmanına muayene ol. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Gerilim erken boşalmayı tetikler. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.



    YAĞLI YEMEKTEN VAZGEÇ
    Safra kesesi ameliyatı oldum. Dışkım daha yağlı çıkıyor. Ameliyat hatası mı?
    Anlattığına göre ameliyat sonrası yemek yeme alışkanlıkların değişmemiş. Yağlı yemek yemekten vazgeç. Karaciğerde yapılan safra, bağırsağa geçmeden önce safra kesesine gelerek burada birikir ve demlenir. Yemek sonrasında safra kesesi kasılarak içindeki safranın bağırsağa akması sağlanır. Safra, bağırsakta yağların sindirimi ve emilimini sağlar. Yağlı yemeye devam edersen şikayetlerin azalmaz.



    İDRAR KAÇIRMA SORUNU
    Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 senedir idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?
    Ani işeme isteğiyle istemsiz idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma, uyku esnasında idrar kaçırma, işeme sonrası damla damla idrar kaçırma, mesanede idrar birikmesi sonrası idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi birçok nedenle olabilir. Stres, kaygı, korku bu şikayeti sürekli hale getirebilir. Üroloji uzmanı ile psikolog birlikte hareket etmeli.



        KUSMA ZEHİRLENME HABERCİSİ
        Komşumuz böcek ilacıyla zehirlenmiş. Hastaneye götürmüşler. Böcek ilacı zehirlenmesi nasıl anlaşılır?
        Böcek ilacı ile zehirlenmelerde belirtiler, ilacın içindeki maddelere göre değişir. Bu sebeple, öncelikle kişinin böcek ilacına maruz kalıp kalmadığı iyi araştırılmalıdır. Mümkünse, ilaca ait bilgilerin bulunduğu ilacın kutusuna ulaşılmalıdır. Genellikle kusma, ishal, ter, idrar kaçırma, solunum sıkıntısı, göz bebeğinde büyüme veya küçülme, nabız artışı, kasılmalar ve kramplar şeklinde belirtiler olur. Senin yapacağın önce genel durum bozukluğunu tespit et. Sonra en kısa sürede sağlık noktasına naklini sağla.



        MUAYENE ŞART
        33 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunum var. Ne yapmalıyım?
        Önce üroloji uzmanına git. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları ve psikiyatri devreye girebilir. Huzursuzluk, güvensizlik, korku, acelecilik, sık mastürbasyon, gelecek kaygısı ve maddi kaygılar bu şikayetlere neden olabilir. Takipte kalarak bu süreci atlatabilirsin.

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        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: 5 dakikada tamam!
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