Diyabetin sinsi belirtileri: Aşırı susama ve sık idrara çıkmaya dikkat!

Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk, kilo kaybı ve tekrarlayan enfeksiyonlar... Tüm bu şikayetler, en sık görülen kronik hastalık olan diyabetin belirtileri arasında yer alıyor. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, kanda glikoz değerinin yüksek olmasıyla ortaya çıkıyor.

Ömür boyu süren kronik bir hastalık olduğundan, tedavisi önem taşıyor. Dünyadaki her 2 diyabetliden 1'i, hastalığının farkına varmıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

KRİZE YOL AÇAR

Hareketsiz yaşam biçimi, obezite ve sağlıksız beslenme tarzı diyabet riskini artırıyor. Yaşamı tehdit eden bu hastalıkta kan şekeri kontrolü yapılmazsa körlük, kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları riski artıyor. Diyabetin Tip-1 ve Tip-2 olmak üzere çeşitleri bulunuyor. Doç. Dr. Aktaş, "Diğer adı insülin direnci olan Tip 2 diyabette, pankreasta insülin üretimi yeterli olduğu halde hücreler insülin hormonunu algılayamaz. Bu hormona karşı duyarsızlık oluşur. Bu durumda kanşekeri insülin tarafından dokulara taşınamaz ve glukoz düzeyi normalin üzerine çıkar." diyor.

SİNSİ İLERLİYOR...

Tip 1 diyabetin ortaya çıkışının genelde ani ve dramatik olduğunu belirten Aktaş, "Tip 1 diyabetin belirtileri daha az sıklıkta ama aynı biçimde Tip 2 diyabetli kişilerde de olabilir. Tip 2 diyabetin ortaya çıkışı daha yavaştır ve bu yüzden tespiti de daha zordur." bilgisini paylaşıyor.

GEBELİKTE DE GÖRÜLÜR

Hamilelik sırasında ortaya çıkan kan şekeri yüksekliği ise gestasyonel diyabet (gebelik diyabeti) olarak adlandırılıyor. Dr. Ahmet Aktaş, "Bu tür diyabet çoğu zaman bebek doğduktan sonra geçer. Ancak bireyde gebelik diyabeti varsa, yaşamının daha sonraki kısmında Tip 2 diyabet gelişme riski de yükselir." diyor.

TEDAVİ HAKKINDA

İyi bir diyabet kontrolü için sağlıklı beslenmek, egzersiz, diyabet ilaçları ve insülin kullanmak gerekiyor. Ancak bu sayede normal yaşama devam edilebiliyor. Bununla beraber insülin tedavisi başlanan hastaların, eğer pankreaslarında insülin üretimi devam ediyorsa, beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi, egzersiz yapması, öneriliyor.

Diyabet, 35-40 yaş arasında sık görülüyor. Tedavi edilmesi hayati önem taşıyor.