Dertlere deva börülce: Kanseri önler kalbi güçlendirir

Kurubaklagiller, sağlıklı hayatın kapılarını aralıyor. Kuru fasulye, mercimek, nohut, bakla, barbunya, börülce içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Kolesterol içermez. Kalp sağlığını destekler.

Kalsiyum deposu olan kuru baklagiller, kemikleri güçlendirir.

Sinir sistemini onarır. Hafızayı güçlendirir.

Bağışıklığı destekler. Hastalıklara karşı korur.

Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.

Posalı özelliği sayesinde kolon ve rektum kanserinden korur.

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