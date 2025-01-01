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Dertlere deva börülce: Kanseri önler kalbi güçlendirir

Kuru baklagiller, sağlıklı yaşam için önemli bir besin kaynağıdır. Kuru fasulye, mercimek, nohut, bakla, barbunya ve börülce, içerdiği vitamin ve minerallerle birçok fayda sağlar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025
Dertlere deva börülce: Kanseri önler kalbi güçlendirir

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    Kurubaklagiller, sağlıklı hayatın kapılarını aralıyor. Kuru fasulye, mercimek, nohut, bakla, barbunya, börülce içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
    Kolesterol içermez. Kalp sağlığını destekler.
    Kalsiyum deposu olan kuru baklagiller, kemikleri güçlendirir.
    Sinir sistemini onarır. Hafızayı güçlendirir.
    Bağışıklığı destekler. Hastalıklara karşı korur.
    Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.
    Posalı özelliği sayesinde kolon ve rektum kanserinden korur.

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