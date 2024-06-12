Damar tıkanıklığında çığır açacak

Ankara'da Başkent Üniversitesi öğrencileri Merve Nur Aklan ve Zelal Önay, damar tıkanıklığı hastalığının ön teşhisini gerçekleştiren cihaz geliştirdi. TÜBİTAK destekli projede cihaz ile damar tıkanıklığı hastalığında yüzde 90 doğrulukla erken tanı sağlanabildiği belirlendi. Önay, "4 farklı noktadan eş zamanlı olarak kan basıncı ölçümü gerçekleştirerek, ayak ve kol bileklerinden aldığımız ölçümleri birbiriyle oranlayarak bir damar tıkanıklığı ön teşhisi gerçekleştirebiliyoruz. Ayak bileğinden aldığımız ölçümü, kolun en yüksek sistolik kan basıncına bölerek değer elde ediyoruz" diye konuşuyor.

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