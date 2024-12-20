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Çikolata kisti kısırlık riski! Uzman uyardı: "Engellemek mümkün"

Çikolata kisti, kadınların %30’unda kısırlığa yol açıyor. Prof. Dr. Erkut Attar, doğru zamanda ve titizlikle yapılmayan çikolata kisti cerrahisinin, anne olmayı engelleyebileceğini söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Çikolata kisti kısırlık riski! Uzman uyardı: Engellemek mümkün

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    Kadınlar arasında yaygın şekilde görülen çikolata kisti, sinsi ilerliyor. Toplumda 10 kadından 1'ini etkiliyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, özellikle cerrahi tedavi konusunda titiz davranmak gerektiğini belirtiyor. "Kadın gebe kalmadan ya da yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmeden kistin cerrahiyle alınması durumunda hastanın doğurganlığına ağır şekilde zarar verebilir" uyarısında bulunuyor. Önemli bilgiler veriyor:

    BEYİNDE BİLE GÖRÜLEBİLİR

    Hastalık özellikle genç kızlarda adet ağrıları şeklinde bulgu veriyor. İlerleyen yaşlarda benzer şekilde adet döneminde, ilişki sırasında ağrı ve kasık ağrıları şeklinde şikâyetlere neden olur. Tedavi yaklaşımı, bebek sahibi olabilmek ve ağrıyı tedavi etmek adına iki farklı şekilde oluyor. Bebek sahibi olmak isteyen ve yumurtalık rezervi iyi olan kadınlarda bir süre beklemeyi tercih ederiz. Çünkü bu hastaların kendi kendine gebe kalma olasılığı her zaman vardır. Bununla birlikte erken evre çikolata kistlerinde aşılama tedavisinin de yararı var. Eğer buradan bir sonuç alınamazsa da tüp bebek tedavisi uygulanır. Ameliyat kesilerinin içi, akciğerler hatta beyinde bile bulunabilir.

    ENGELLEMEK MÜMKÜN
    Kistin oluşumunu önlemede adet kanamalarını azaltma ya da durdurma büyük önem kazanıyor. Kontrol etmede doğum kontrol hapları çok yararlı. Bununla birlikte egzersiz yapma, beslenme şeklini düzenleme gibi yaşam tarzı değişiklikleri de çikolata kistini önlemede oldukça önem taşır. Düzenli egzersiz yapan kadınlarda kistin daha az görüldüğünü biliyoruz. Birinci derece yakınlarda çikolata kisti hikâyesi olan kadınlarda görülme olasılığı yüksek oluyor. Bu yüzden farkındalığı artması gerekiyor.

    BEBEK DÜŞÜNÜYORSANIZ DİKKAT
    Yumurtalık kapasitesi ya da rezervleri düşük hastalarda, yumurtalık rezervlerine zarar verebileceği için cerrahiden kaçınmak gerekli. Bu hastalarda, eğer kadın henüz evli değilse ve çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa yumurta dondurmayı öneririz. Hasta evli ve bebek istiyor fakat aynı zamanda yumurtalık rezervleri düşükse zaman kaybetmeden önce tüp bebek tedavisi sonra da cerrahi alternatifini sunarız.

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