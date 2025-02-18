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C vitamini deposu limon şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

Limon, yüksek C vitamini içeriğiyle vücudu güçlendirirken, antibakteriyel özellikleriyle toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
C vitamini deposu limon şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

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    C vitamini bombası limon, vücuda güç veriyor. Antibakteriyal etkisi ile toksinlerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

    KALP DOSTU: İçerisindeki C vitamini ile damar sertliğini önler. Kolesterolü düşürür.

    TAŞLARA SON: Böbrekteki sitrik asidi temizleyen limon, taş oluşumunu önler.

    KANSIZLIĞI BİTİRİR: İçerisindeki demir sayesinde, kansızlıkla savaşır.

    EKLEMLERE GÜÇ VERİR: İçerisindeki antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesini önler. Eklemlerdeki iltihabı temizler. Şişliği azaltır.

    BAĞIRSAKLA BARIŞIK: Sindirim sistemindeki toksinleri temizler. Mide ekşimesi, gaz ve şişkinliği hafifletir.

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