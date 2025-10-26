Büyük göbek kanser semptomları arasında gösteriliyor

Yanlış beslenme alışkanları, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Günümüzde fazla kilo yani obezite rahatsızlığı bir salgın gibi yayılıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Türkiye'nin obezitede Avrupa birincisi olduğunu açıklıyor. Bu hastalıkla mücadelede egzersizin önemine vurgu yapıyor. Günlük 10 bin adıma kadar yürüyüşlerin yanı sıra yaşam boyu sağlıklı beslenmenin de obeziteyle mücadelede önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Bayraktaroğlu, "Obezite bir sağlık sorunu hale gelinen vücuttaki yağ dokusu fazlalığıdır. Tansiyon, şeker hastalığı, kas eklem hastalıkları ve kansere kadar yolu olan bir sürecin başlangıcı. Bütün besinlere ihtiyacımız var, bu besinleri ölçülü almamız gerekiyor" bilgisini veriyor. Vücut Kitle Endeksi 25'in üzerine çıktığında kilo fazlalığı, 30'u geçerse obezite olduğunu anlatan Prof. Dr. Bayraktaroğlu şöyle devam ediyor: "Bel çevresi kadınlarda 88, erkeklerde 102 santimetrenin üzerindeyse yağ dokusunun vücuttaki birikiminin sağlık sorunu geldiğine dair bir işarettir."