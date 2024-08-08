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Boy kısalığı aileden miras!

Dr. Bilge Tütüncüler, gelişim bozukluğunun sonucu olan boy kısalığında aile faktörünün çok önemli olduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Boy kısalığı aileden miras!

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Çocuklardaki büyüme geriliği, boy kısalığına yol açıyor. Dr. Bilge Tütüncüler, "Genetik (ailesel) boy kısalıklarında; anne ya da baba veya her ikisinin de boyu kısadır. Bu çocuklar zamanında ergenliğe girerler, her zaman büyüme hızları normaldir. Ancak ailedeki diğer bireylerin benzer boy ortalamasına sahip olurlar" diyor. Boy kısalığı tedavisinde altta yatan nedenin önemli olduğunu söyleyen Tütüncüler, "Vitamin eksikliği ve kansızlığın önlenmesi, sistemik hastalıkların tedavisi ve uygun görülen hastalarda büyüme hormonu kullanılmasıyla iyi sonuçlar alınıyor" diyor.

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