Boy kısalığı aileden miras!

Çocuklardaki büyüme geriliği, boy kısalığına yol açıyor. Dr. Bilge Tütüncüler, "Genetik (ailesel) boy kısalıklarında; anne ya da baba veya her ikisinin de boyu kısadır. Bu çocuklar zamanında ergenliğe girerler, her zaman büyüme hızları normaldir. Ancak ailedeki diğer bireylerin benzer boy ortalamasına sahip olurlar" diyor. Boy kısalığı tedavisinde altta yatan nedenin önemli olduğunu söyleyen Tütüncüler, "Vitamin eksikliği ve kansızlığın önlenmesi, sistemik hastalıkların tedavisi ve uygun görülen hastalarda büyüme hormonu kullanılmasıyla iyi sonuçlar alınıyor" diyor.

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