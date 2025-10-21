Bitki çaylarına dikkat: Doğal ama her zaman masum değil

Sonbahar aylarında grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış görülüyor. Soğuk havalarda bitki çaylarına ilgi de giderek artıyor.

Diyetisyen Ege Ramadanoğlu Turan, "Bitki çayları doğal olduğu için zararsız sanılıyor ama yanlış tüketim ciddi sorunlara yol açabilir. Bazı bitkiler yüksek miktarda alındığında kalp ritmi, tansiyon veya sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Örneğin, sinameki uzun süreli kullanıldığında bağırsak tembelliğine yol açabilir. Özellikle ilaç kullanan bireylerde bazı bitki çayları ciddi etkileşimlere yol açabilir. Kan sulandırıcı ilaçlarla zencefil veya ginseng gibi bitkilerin aynı anda tüketilmesi risklidir. Hamileler, emziren anneler ve kronik hastalığı olan bireyler bitki çayı tüketiminde mutlaka doktora danışmalı" diyor.