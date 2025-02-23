Beyran formda tutar

Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', kış aylarında şifa dağıtıyor. Lezzetiyle damakları şenlendiren bu geleneksel yemek, hastalıklara karşı da koruyor.

İçerisindeki kemik suyu sayesinde vücuda kolajen desteği sağlayan ve bağışıklığı güçlendiren beyran çorbası, kemikleri koruyor. Kemik erimesi riskini azaltıyor.

Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı oluyor. İçinde bulunan bol sarımsak sayesinde kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelmesi yanı sıra iyi bir antibiyotik etkisi gösteriyor.