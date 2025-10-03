Beyin tümörüne dikkat! Çocuklukta baş bölgesine alınan radyasyon risk faktörü

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Abuzer Güngör, beyin tümörlerinin çocuklarda da dahil olmak üzere her yaşta görülebileceğini belirtti. Güngör, "Çocuklarda farklı beyin tümör tipleri ön plandadır. Beyin tümörlerinin çoğu ailede benzer hastalık olmadan gelişir. Genetik yatkınlık nadir vakalarda önemlidir. En bilinen risk faktörü, özellikle çocuklukta baş bölgesine alınan radyasyondur" dedi



