Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Neriman İnanç açıkladı: Reflünün dermanı süt | İlginç saptama

Yanlış beslenme, mide hastalıklarına davetiye çıkartıyor. En sık görülen rahatsızlıklarının başında, reflü geliyor. Mide içeriğinin yemek borusuna belirli aralıklarla geçişi ile ağrı ve yutma güçlüğüne sebep olan reflü, Türkiye'nin yüzde 3'ünde görülüyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Beslenme ve uyku düzenini bile bozuyor! Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Neriman İnanç, "Araştırma sonuçlarında süt tüketiminin, midedeki enfeksiyonun aktivitesini azalttığı, mide mukozasını da düzenleyerek hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasını engellediği belirtilmiştir.

ŞİKAYETLERİ AZALTIR

Yapılan bir çalışmada sütün midede koruyucu bir faktör olan müsin üretimini arttırarak mide hasarına karşı koruyucu bir etki gösterdiği görülmüştür. Bir başka araştırmada fermente süt ürünlerinin içerdikleri faydalı mikroorganizmalar sayesinde reflü semptomlarının sıklığında azalma görüldüğü saptanmıştır" diyor.