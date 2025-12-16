Belirtisi herkeste farklı yanma ve zorlanmaya dikkat

Böbrek taşı, belin yan tarafında veya sırt bölgesinde ağrı, idrarda renk değişimi, idrar yaparken yanma veya zorlanma ve sık idrara çıkma ihtiyacıyla belirti veriyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Metin, böbrek taşının herkeste farklı belirtiler ortaya çıkarabildiğini söylüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN