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Bel fıtığı ile karıştırılan Lomber dar kanal hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler!

Lomber dar kanal hastalığı, sıklıkla bel fıtığı ile karıştırılıyor. Yürürken bacaklarda meydana gelen ağrı ve uyuşmayla belirti veriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Bel fıtığı ile karıştırılan Lomber dar kanal hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler!

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Lomber dar kanal hastalığı, kişinin yaş almasıyla birlikte omur kanalının etrafındaki bağ dokuların kanalı sıkıştırması ve sinirlere baskı yapmasıyla meydana geliyor. Kişinin bel altından gerçekleştirdiği tüm hayati fonksiyonlarını yaparken ağrı duymasına neden oluyor. Hastalığın 60 yaş üstündeki kişilerde görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, hastalığın ileri seviyesinde vida ve platinle omurganın sabitleştirildiğini belirtiyor. "Minimal invazivle gerçekleştirilen omurga kanalındaki darlıkları gideren, hastanın 2-3 günde yaşamına dönmesini sağlıyor" diyor.

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