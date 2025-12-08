Bağışıklığı uçuran liste: Kırmızıbiber-Sarımsak ve havuç üçlüsüne güvenin!
Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız, sofralarda bulunması gereken besinleri sıralıyor:
KIRMIZIBİBER: Yüksek oranda C vitamini içerir. Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlarla savaşır. SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. Ancak reflü hastalarının kontrollü kullanılması gerekir. HAVUÇ: A vitamini içerir. Vücut direncini artırır. BROKOLİ: Kemikleri güçlendirir. Akciğerleri korur.