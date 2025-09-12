Bacak ağrısı, yanma ve kramplar varisin habercisi olabilir

Varis, bacaklardaki yüzeysel toplardamarların gözle görülebilir hale gelmesine deniyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Barış Durukan, "Tipik semptomlar bacaklarda ağrı (dinlenmekle geçen tarzda), şişlik (dinlenmekle azalır), her türlü his değişikliği (yanma, batma, karıncalanma, uyuşukluk, hassasiyet, kaşıntı gibi) ve gece kramplarıdır. Bu belirtiler görülürse bir kalp damar cerrahisi uzmanına başvurulmalıdır. Tedavide ilaç, varis çorapları ve cerrahi seçenekler uygulanabilir." diyor.

