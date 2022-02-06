Aynaya bak hastalığını gör! Sarılık pankreası, mor dudaklar kalbi işaret ediyor

Günümüzde hastalıkların çoğu sinsi ilerliyor. Erken teşhis hastalıklarda hayati önem taşıyor. Uzmanlar, bazı rahatsızlıkların ciltte renk değişimlerine yol açtığı uyarısı yapıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eşref Güngör, hangi şikayetin, hangi hastalığı işaret ettiğini şöyle anlatıyor:

SARILIK: Vücutta, karaciğerin başa çıkabileceğinden daha fazla sayıda kan hücresi yıkımı oluyorsa bu durumda vücutta bilirubin (sarı pigmentler) birikmeye başlar. Bu oran gözle görülür bir hal aldığında da sarılık ortaya çıkar. Yetişkinlerde sarılık, viral enfeksiyonlardan kaynaklanabileceği gibi hepatit, karaciğeriniz, safra kesesi veya pankreasa ait sorunların da habercisidir.

BENLER DE İHMALE GELMEZ

BENLER: Ancak aniden beliren tam yuvarlak olmayan asimetrik şekilli, tırtıklı bir yüzeye sahip, koyu ve düzensiz renge sahip, günden güne şekil açısından değişen benlere karşı dikkatli olmak gerekir. Bu tür benlerde cilt kanseri gizli olabilir.

UÇUKLAR: Genellikle Tip 1 Herpes virüsünden kaynaklanır. Yanak yanağa öpüşme, elin yüze teması ile virüslerin dudak çevresine yayılmasıyla oluşur.

KILLANMA ARTIŞI: Genç kadınlarda, polikistik over sendromunun bir belirtisi olabilir.

GÖZ KÜRELERİNDE SARI LEKELER: Bu lekelere "Xanthelasmata" denir. Bunlar kolesterolden yapılmıştır. Kalp hastalığının belirtileri arasındadır. Bu nedenle göz kürelerinde sarı lekeleri olanların senelik kalp check-uplarını ihmal etmemeleri gerekir.

SOLUK TEN: Kansızlığın bir belirtisi olabilir. Dudaklardaki ya da tırnak diplerindeki mor renk ise kalp ya da akciğer hastalığının belirtisi olabilir.