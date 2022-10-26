Altın saat hayat kurtarıyor! Çene ve diş ağrısı kalp krizinin sinyalini veriyor





NE KADAR HIZLI O KADAR İYİ

Günümüzde sağlık kuruluşuna zamanında ulaşıldığında hızlı tanı ve tedavi sayesinde kalp krizi neredeyse hasarsız atlatılabiliyor. Ancak koroner anjiyografi sonrasında pıhtı eritici ilaç, balon ve stent gibi tedavilerden etkin sonuç alınabilmesi için kalp krizinde altın saat olarak adlandırılan ilk 60 dakika içinde tıkanmış kalp damarının açılması gerekiyor. Ne kadar hızlı müdahale edilirse, kalpte kas kaybı ve hücre ölümü de o kadar az oluyor. Dolayısıyla, krizden sonra gelişebilecek olan kalp yetmezliği veya ritim bozukluğu gibi sorunlar önlenebiliyor, hastalarımız böylece normal yaşamlarına devam edebiliyorlar.