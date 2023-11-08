Almanya’daki bilim insanları açıkladı: Adet döngüsü beyni değiştirir

Almanya'daki bilim insanları, kadın beyninin yapısının adet (regl) döngüsü boyunca değiştiğini tespit etti. Çalışmanın bulguları, beyin sağlığını ve psikolojiyi iyileştirmek için cinsiyete özgü stratejilerin geliştirilmesinde rol oynayabileceği belirtildi.
Adet döngüsü, çeşitli üreme hormonlarının seviyelerinin dalgalanmasına neden oluyor. Uzmanlar, döngü sırasında östrojen seviyelerinin 8 kat, progesteron seviyelerininse 80 kat arttığını tahmin ediyor.
HAFIZA DOSTU SUMAK
Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Beyin sağlığını korur. Mide ve bağırsak sağlığını korur.
OBEZİTEYE KARŞI BAL
Bal, canlılık verir. Nekahat döneminde hastanın ayağa kalkmasına yardım eder. Kansızlığa iyi gelir. İltihaptan korur. Obezite riskini azaltır.
KABIZLIĞA KUŞBURNU
Kuşburnu, kansızlığa iyi gelir. Gözleri korur. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kabızlığı önler. Kansere karşı korur. Kötü kolesterolü düşürür. Öksürüğe karşı etkilidir.
TAHİN ŞEKERİ BİTİRİN
Tahin, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diyabete ve kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğiyle tıkanmaları engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını önler.
İLTİHAPSAVAR PIRASA
Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler. Cildinizin parlak görünmesini sağlar.