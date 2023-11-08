Almanya’daki bilim insanları açıkladı: Adet döngüsü beyni değiştirir

Almanya'daki bilim insanları, kadın beyninin yapısının adet (regl) döngüsü boyunca değiştiğini tespit etti. Çalışmanın bulguları, beyin sağlığını ve psikolojiyi iyileştirmek için cinsiyete özgü stratejilerin geliştirilmesinde rol oynayabileceği belirtildi.

Adet döngüsü, çeşitli üreme hormonlarının seviyelerinin dalgalanmasına neden oluyor. Uzmanlar, döngü sırasında östrojen seviyelerinin 8 kat, progesteron seviyelerininse 80 kat arttığını tahmin ediyor.

HAFIZA DOSTU SUMAK

Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Beyin sağlığını korur. Mide ve bağırsak sağlığını korur.