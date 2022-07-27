Ağrı kesici besinler Hemoroide gebe

KIRMIZI ÜZÜM: İçerisindeki resveratrol, sırt ağrısına neden olan kıkırdak hasarına karşı koruma sağlıyor. ZENCEFIL: Artrit kaynaklı ağrıyan eklemler ve adet krampları da dahil olmak üzere ağrıyla savaşıyor. Egzersiz sonrası alınan zencefil, ağrının üstesinden geliyor. PAPATYA: Sinir sistemi ile ilgili ağrılar için yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılıyor. İyi bir kas gevşetici özelliği olan papatya çayının ağrıları azaltıyor. SOYA: Osteoartrit diz ağrısını yüzde 30 ve üzeri oranda kestiği biliniyor. İçerindeki izoflavonların antiinflamatuar özelliği sayesinde ağrı kesici etkiye sahiptir. ZERDEÇAL: Kurkumin takviyesi alanların romatoid artrit ve osteoartrit sorunları ile baş edebildiği ortaya çıkıyor. İçine bal konulmasıyla hazırlanan çaya karabiber eklenmesi etkisini artırıyor.



HALK dilinde basur olarak bilinen hemoroid, makat (anal kanal-anüs) bölgesinde bulunan kan damarlarının genişlemesi, şişmesi ve ele gelmesine deniyor. Hamileler arasında hemoroidal hastalık görülme sıklığı yüzde 50 oranında olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlker Sücüllü, "Hamilelik sırasında vücuttaki değişiklikler hemoroidal hastalıkların görülmesine sebep olabilir. Özellikle bu dönemde vücudun kabızlığa yatkın olması, hormonal değişiklikler ve demir ilaçları gibi kabızlığı artıran ilaçlar şikayetlerin artmasına neden olabilir" diyor. KREM KULLANILMAMALI

Sücüllü, diyette yapılacak değişiklikler ve düzenli egzersiz ile kabızlığın önlenmesi ve aşırı ıkınmadan/uzun süreli oturmadan kaçınılmasının kilit rol oynadığını söylüyor: Ilık su oturma banyoları, belirgin ağrı durumunda buz aküsüyle yapılacak kısa süreli soğuk uygulamalar yapılabilir. Doktor kontrolü olmaksızın medikal ilaç kullanımı (sürülecek kremler dahil) hem hasta hem de bebek için tehlikeli olabilir.