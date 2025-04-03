ABD’de kızamık paniği: Endişe verici boyutlara ulaştı!

Döküntülü bir enfeksiyon hastalığı olan kızamık, hava damlacıklarıyla kişiden kişiye geçiyor. ABD'de kızamık vakaları endişe verici boyutlara ulaşıyor. Ülkenin kalbindeki Teksas'te şu ana kadar 420 vakada kızamık virüsü bulunuyor.



Bu rakamın daha da büyüyeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde yaklaşık 500 vaka kaydedilirken, geçen yıl ülke genelinde toplamda sadece 285 vaka bildirilmişti. Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Dekanı Dr. Ashish Jha, "Bu yüzyılın, son 25 yılın en kötü kızamık salgınını yaşama yolunda ilerliyoruz. ABD, kızamık vakası tanımına uyan ateşli döküntülü hastalık vakalarına karşı tetikte olmalı ve uluslararası seyahat edenler için aşılama kılavuzu da dahil etkili kızamık önleme stratejilerini paylaşmalılar" diyor.



Kızamık enfeksiyonlarının bağışıklamayla önlenebileceğini belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin verilerine göre, iki doz kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı kızamığa karşı yüzde 97 etkili oluyor.

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