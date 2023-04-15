Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    50 yaş üstüne dikkat: Kolestrol kapıda! Körlüğe yol açıyor...

    Sarı nokta hastalığı 50 yaşından sonra kapıyı çalıyor. Yaş, kolesterol ve fazla kilo riski artırıyor. Erken teşhis görme kayıplarını önlerken tedavi ömür boyu sürüyor. İşte sizler için derlediğimiz 16 Nisan tarihli sağlık haberleri...

    Gözünü seveyim kolesterol!

    Göz hastalıkları, ihmale gelmiyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkan sarı nokta hastalığı tedavi edilmediğinde körlüğe yol açıyor.

    Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Ardagil, "Sarı nokta herkeste bulunan görme merkezini ifade eden anatomik bir bölgedir. Keskin görmeden sorumludur. Yani okuma yapmak, insanların yüzünü seçmektir. İşte bunlar sarı nokta sayesinde olur" bilgisini veriyor.

    İKİ TÜRÜ BULUNUYOR
    Sarı nokta hastalığının yaş ve kuru olmak üzere iki tipi bulunuyor. Genelde hastaların yüzde 90'nında kuru tipi görülüyor. Yaş tipi ise az görülse de hızlı ilerliyor ve yıkıcı boyutları bulunuyor. Hastalar genellikle görme bulanıklığı ve göz merkezinde siyah leke oluşumundan yakınıyor. Hastalığın ilerlemeden müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ardagil, "Yaş, genetik ve sigaranın yanı sıra kolesterol ve obezite risk faktörleri arasındadır. Erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Bu hastalıkta takip çok önemli. Ayda bir hastaları görmek zorundayız. Hastalık stabil olduğunda görme periyotlarını açabiliriz. Ama hastalık ömür boyu sürer" diyor.



        BİR KOŞU KALBİNİ KORU
        Hareketsizlik, kalp sağlığına zarar veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Korhan Soylu, sağlıklı bir kalp için az yiyip, çok hareket edilmesi gerektiğini söylüyor. "Kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en sık ölüm sebeplerinden biri. Hipertansiyon, diyabet, sigara, ailede kalp hastalığı olması, obezite, hareketsiz yaşam gibi durumlarda kalp hastalıklarına yakalanma riskini artar. Düzenli beslenme ve egzersiz kalp sağlığını korur. Haftada en az 3 gün, 30-45 arasında hafif tempolu yürüyüş kalp hastalarından korunmada önerilmektedir. Ayrıca, kalp hastalığı bulunan kişilerin düzenli kontrollerini yaptırmaları ve tedaviyi aksatmamaları önerilmektedir" diyor.



        GÖBEKLERİ ERİTELİM!
        Yazın gelmesine sayılı günler kala kadınları diyet telaşı sarıyor. Dyt. Hilal Karaca, fazla kilolardan kurtulmanın şifresini açıklıyor: HAREKET EDIN: haftada 3 gün bir saat düzenli egzersiz yapmak, yağ yakımını hızlandırır. LIFLI BESLENIN: Taze meyve ve sebzeler, tam tahıllı besinler ve kuru baklagiller, kilo vermeye yardımcı olur.
        PAKETLİ GIDALARA DİKKAT:
        Trans yağ içeren paketli hazır gıdalar, kiloları katlar.
        KAHVALTIYI ATLAMAYIN:
        Kahvaltı yapmak, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur.
        BALIK YİYİN: Haftada 2 gün balık yemek, vücudun çalışma fonksiyonlarını düzenler ve zayıflatır.
        HAMUR İŞLERİNE DİKKAT: kültürümüzde önemli bir yere sahip olan poğaça, börek ve açma gibi ürünler kilo almaya neden oluyor. Zayıflamak için bu ürünlerden uzak durmak gerekiyor.



        MEVSİMLERDEN BAKLA
        Nisan ayıyla birlikte renk renk sebzeler tezgahlarda yerini aldı. Uzmanlar, şifa dolu o besinlerin faydalarını açıkladı:
        ENGİNAR: Hem vitamin hem de lif deposudur. Sindirimi destekler. Karaciğere güç verir. Tansiyonu dengeler.
        BEZELYE: Beyin sağlığını güçlendirir. Alzheimer'ı önler.
        BAKLA: Baş dönmesi baş ağrısı ve anemiye iyi gelir.
        SEMİZOTU: Bolca C vitamini içerir. Gut hastalığını önler. Kabızlık çekenlere fayda sağlar.
        ŞALGAM: İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonu düşürür. Şeker hastalarına derman olur. İltihabı alır.



            PROSTATI BİTİREN REÇETE
            Erkeklerin korkulu rüyası prostat, ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Prostattan korunmada beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, mucize besinleri sıralıyor:
            BROKOLİ: Haftada bir brokoli yemek, prostat kanserini yüzde 40 önler.
            YEŞİL ÇAY: Virüsleri yok eder. Prostat kanserine karşı güç oluşturur.
            KABAK ÇEKİRDEĞİ: Prostat büyümesini de azaltır.
            DOMATES: Likopen kaynağıdır. Kansere karşı güç oluşturur.
            NAR: Özellikle suyu türlü kansere karşı etkili olur.

            KANSERE SEMİZOTU
            Omega-3 deposu semizotu kolesterolü düşürür. Tansiyonu da dengeler. Bu sayede kalp sağlığını korur. Kanserle savaşır. Kabızlığı önler. Vücuda enerji verir.

            ASTIMA ÇARE SARIMSAK
            Doğal antibiyotik sarımsak, iltihaplarla savaşır. Öksürük, astım ve bronşit şikayetlerini bitirir. İnsülin direncini dengeler ve diyabetten korur.

            MADEN SUYU ŞİFA DOLU
            Serinleten maden suyu sağlığı da korur. Kan basıncını ve kan şekerini dengeler. Hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerini azaltır. Kabızlığa iyi gelir.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Emekçiye CHP zulmü
            Haberler Sağlık 50 yaş üstüne dikkat: Kolestrol kapıda! Körlüğe yol açıyor...
                loading
                SON DAKİKA