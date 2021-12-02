Aşırı kilo, hastalıkları çağırıyor! Obezite yaşlılığa gebe

AĞIRLIK DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Normal yaşlanan insanlarda kortikal incelme hızı 10 yıl için 0,01 ve 0,1 minimetre arasında verilmektedir. Bu 'kilolu' ya da 'obez' insanlarda 10 yıl daha erken bir beyin yaşlanması anlamına gelmektedir. Beden ağırlığı büyük ölçüde değiştirilebilir bir faktördür. Sağlıklı bir kiloyu koruma ya da aşırı kiloların bilinçli bir biçimde verilmesi ile beyin yaşlanması yavaşlatılabilir. Yaşlanmaya bağlı muhtemel hafıza rahatsızlıklarının önüne geçilebilir.