Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aşırı kilo, hastalıkları çağırıyor! Obezite yaşlılığa gebe

    Aşırı kilo, hastalıkları çağırıyor. Prof. Dr. Kayıhan Engin, obezite hastalarında yaklaşık 10 yıl daha erken beyin yaşlanması görüldüğünü söylüyor. Normal yaşlanan insanlarda kortikal incelme hızı 10 yıl için 0,01 ve 0,1 minimetre arasında verilmektedir. Bu 'kilolu' ya da 'obez' insanlarda 10 yıl daha erken bir beyin yaşlanması anlamına gelmektedir.

    Obezite yaşlılığa gebe

    Sağlıksız bir beden ağırlığı, diyabet ve kardiovasküler hastalıklar gibi pek çok rahatsızlığa zemin teşkil ediyor. Prof. Dr. Kayıhan Engin, aşırı beden ağırlığının bilişsel fonksiyonların azalmasında bir risk faktörü olduğu konusunda araştırmalar olduğunu söylüyor. Kayıhan, çalışmanın sonuçlarını şu şekilde açıklıyor:

    YÜKSEK BUNAMA RİSKİ BULUNUYOR
    Çalışma, ileri yaşlarda beden kitle indeksi (BMI) ile kortikal incelme hızı arasında bir bağlantı olabileceğini göstermektedir. Serebral korteks beynin dış yüzey tabakasıdır ve yüksek oranda nöronal hücre cisimciklerinden oluşan gri cevher içerir.

    Araştırmacılar korteksin incelmesi ile bilişsel gerilemeyi ilişkilendirmektedirler ve bu durum daha yüksek oranda bir bunama riski anlamını taşımaktadır.

        AĞIRLIK DEĞİŞTİRİLEBİLİR
        Normal yaşlanan insanlarda kortikal incelme hızı 10 yıl için 0,01 ve 0,1 minimetre arasında verilmektedir. Bu 'kilolu' ya da 'obez' insanlarda 10 yıl daha erken bir beyin yaşlanması anlamına gelmektedir. Beden ağırlığı büyük ölçüde değiştirilebilir bir faktördür. Sağlıklı bir kiloyu koruma ya da aşırı kiloların bilinçli bir biçimde verilmesi ile beyin yaşlanması yavaşlatılabilir. Yaşlanmaya bağlı muhtemel hafıza rahatsızlıklarının önüne geçilebilir.

        KORUNMAK İÇİN
        Düzenli fiziksel aktiviteye başlayarak hareketsiz yaşamdan kurtulun.
        Uzman kontrolünde diyet yaparak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin.


        Fast food tarzı beslenmeden uzak durun.
        Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin.
        Hazır gıdalar yerine ev yapımı ürünler tercih edin.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kuvvetli fırtına uyarısı
        Haberler Sağlık Aşırı kilo, hastalıkları çağırıyor! Obezite yaşlılığa gebe
            SON DAKİKA