Aşırı kilo, hastalıkları çağırıyor! Obezite yaşlılığa gebe

Sağlıksız bir beden ağırlığı, diyabet ve kardiovasküler hastalıklar gibi pek çok rahatsızlığa zemin teşkil ediyor. Prof. Dr. Kayıhan Engin, aşırı beden ağırlığının bilişsel fonksiyonların azalmasında bir risk faktörü olduğu konusunda araştırmalar olduğunu söylüyor. Kayıhan, çalışmanın sonuçlarını şu şekilde açıklıyor:
YÜKSEK BUNAMA RİSKİ BULUNUYOR
Çalışma, ileri yaşlarda beden kitle indeksi (BMI) ile kortikal incelme hızı arasında bir bağlantı olabileceğini göstermektedir. Serebral korteks beynin dış yüzey tabakasıdır ve yüksek oranda nöronal hücre cisimciklerinden oluşan gri cevher içerir.
Araştırmacılar korteksin incelmesi ile bilişsel gerilemeyi ilişkilendirmektedirler ve bu durum daha yüksek oranda bir bunama riski anlamını taşımaktadır.