Anne sütü obeziteden korur (Sağlık haberleri)

Bebeğin gelişiminde önem taşıyan anne sütü, obeziteyi de önlüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, anne sütü ile beslenen bebeklerin ileri yaşlarda obeziteye yakalanma olasılığının düşük olduğunu söylüyor. Gümürdülü, "Sadece anne sütünde bulunan Ig A bebeğin sindirim sisteminde koruyucu bir tabaka oluşturur. Alerjik besinlerin bebeğin sindirim sistemine ulaşmasını engeller." diye konuşuyor.

TARÇINLA KALBİNİ KORU

Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini dengelenmesini sağlıyor. Göz sağlığına faydalı olur. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.

KABIZLIĞA ARMUT

Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. Hipertansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir. Ateş düşürücü etkiye sahiptir.

KIRIŞIKLIĞA ACI BİBER

Acı biber, migren ataklarına karşı faydalıdır. Gaz sıkışma ve hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını engeller. Kilo vermek isteyenler için birebirdir. Yaşlanmaya ve kırışıklara iyi gelir.

SAÇ DÖKÜLMESİ HASTALIK NEDENİ

Prof. Dr. Server Serdaroğlu, üç aydan fazla süren saç dökülmesinin hastalık habercisi olabileceğini belirtiyor. "Saçın orta çizgisi genişliyorsa 'erkek tipi dökülme' başladı demektir. Saçınızı her elinize uzattığınızda her seferinde 4-5 saç geliyorsa bu da bir hastalıktır. Genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları ve diyetler saç döküyor" diyor.

EVDEKİ VEBAYA DİKKAT EDİN!

İngiltere'de yapılan bir araştırma, evlerde binlerce mikroplastik bulunduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, oturma odalarının tek başına insanları günde 24 binden fazla mikroplastik parçacığa maruz bıraktığını belirtti. Evlerde günde 7 bine kadar mikroplastik solunduğunu açıkladı. Uzmanlar, "Artık pek çok insan evden çalışıyor, yaşam ortamındaki bu mikroplastik seviyeleri daha da endişe verici olabilir" diyor.

AFRODİZYAK VANİLYA

Kokusuyla bile mutlu eden vanilya, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etki göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini artırıyor. Kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

● Sinirleri rahatlatır. ● Stres için koklanması tavsiye edilir. ● Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır. ● Ateş düşürücüdür. ● Öksürüğü keser. ● Astım, alerji ve soğuk algınlığından korur. ● Mide bulantısını hafifletir. ● Bağışıklığı güçlendirir. ● Tatlı isteğini bastırır. ● Sinir sistemini uyarıcı etkisi ile mideyi uyarır.