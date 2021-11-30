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    Bel ağrısının temeli romatizmadan geçiyor

    Geçmek bilmeyen bel ağrısının temelinde romatizma yatıyor. Günümüzde gençleri bile tehdit eden bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. İşte sizler için derlediğimiz 30 Kasım tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Romatizma belimizi büküyor

    Günümüzde hemen herkes geçmek bilmeyen bel ağrısından yakınıyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu hastalık, çoğu zaman romatizmanın ilk belirtileri arasında yer alıyor. Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, romatizmal bel ağrılarının 40 yaşından önce başladığını söylüyor.



    TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL
    "Ağrı kalça içerisinde daha yoğun olabildiği gibi, belin alt kısmında ve uyluk kısmında da görülebilir" diyor. Hastalığın tanısı öncellikle MR ve röntgen ile konuluyor. Ayrıca kan tetkikleri ve bazı hastalarda genetik testlerin de istenmesi gerekebiliyor. Doç. Dr. Kısacık, romatizmanın tedavisi hakkında şu bilgileri veriyor: İlk hedef yaşam tarzında değişiklik yapmaktır. Kilo dengesi, egzersiz, sigara bırakılması bunların başında gelmektedir. Tedaviler kişiye özeldir. Ağrı kesici ilaçlar tedavide ilk basamağı oluşturur. Kötü gidişli olabilecek hastalara ise biyolojik ilaçlar önerilir.



    BOĞAZ AĞRISINA DOĞAL REÇETE
    Havaların soğumasıyla birlikte herkes boğaz ağrısından yakınıyor. Uzmanlar, ağrıyı dindiren bitki çaylarını sıralıyor:
    ADAÇAYI
    Boğazı yumuşatır. Balgam söktürücüdür.
    ZENCEFİL ÇAYI
    Öksürüğü keser. Boğaz ağrısını hafifletir.
    NANE ÇAYI
    Boğaz kuruluğunu giderir.
    PAPATYA ÇAYI
    Sinirleri yatıştırır. Boğazı virüslerden temizler.



        İDRARDA KAN MESANEDE KANSER
        Mesane kanseri, en sık görülen ürolojik hastalıklar arasında yer alıyor. Daha çok idrarda kanamayla belirti veriyor. Üroloji Uzmanı Dr. Nusret Can Çilesiz, " Sigara içicisi olan ve 40 yaşın üstündeki hastalar, dikkatli bir muayenenin ardından ileri tetkikler ile inceleme yapılmasını gerektirir" uyarısında bulunuyor. Sağlıklı bir yaşam tarzının mesane kanserinde koruduğunu vurgulayan Dr. Çilesiz, şöyle devam ediyor: Yeterli sıvı almak, kimyasaldan uzak durmak ve düzenli ürolojik muayeneyle mesane kanserinden korunmak mümkün.



        SAĞLIĞIN ŞİFRESİ PANCAR
        Turşusu, şalgamı, çorbası, salatası, yemeği… Şalgam kırmızı rengiyle hem damağa hem de sağlığa göz kırpıyor! A ve C vitaminlerinden zengin bu mucize besinin faydaları şöyle sıralanıyor:
        Bolca lif içerir. Tokluk hissi verir. Kilo vermeye yardımcıdır.
        İçerdiği güçlü antioksidan ile bağışıklığı güçlendirir. Üst solunum yolu enfeksiyonuyla savaşır.
        Yüksek tansiyonu dengeler. Kan damarlarını genişletir.
        Lifli yapısı sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önler.
        İçersindeki betalain antioksidan özelliği sayesinde kanserli hücrelerle savaşır.



        ÇOK GÜZEL YAĞ!
        Herkesin hayal ettiği sağlıklı cildin yolu, doğal yağlardan geçiyor. E vitamininden zengin Hindistan cevizi yağı antioksidan etkisiyle şifa oluyor. Enfeksiyonlarla savaşan bu yağ, tiroit bezi hastalıklarına iyi geliyor. Reflüyü tedavi ediyor. Hormonları düzenleyerek kalp ve damar sağlığını koruyor. Beyin hücrelerini koruyarak Alzheimer'ı önlüyor. İçerdiği mineraller sayesinde saç tellerini besliyor. Dökülmeyi ve kırıkları önlüyor. Doğal bir nemlendirici olduğundan cildi de besliyor. Lekeleri ve yaraları gideriyor. Peeling etkisi gösteriyor.



            KANSIZLIĞA KURU ÜZÜM
            Demir deposu kuru üzüm, kansere karşı korur. Kemik erimesi riskini azaltır. Kansızlığa iyi gelir. Kataraktı engeller.



            HAFIZAYA KETEN TOHUMU
            Kan basıncını düzenleyen keten tohumu sindirimi hızlandırır. İçerdiği B12 ile hafızayı destekler. Unutkanlığı önler. Hazımsızlığı bitirir.



            KOLESTEROLE KEREVİZ
            Vitamin deposu kereviz, kolesterolü dengeler. Kalbi ve karaciğeri korur. Pankreas kanseriyle savaşır.

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