Çağın vebası diyabet!





MEYAN KÖKÜ TANSIYONU YÜKSELTİR

Kışın gelmesiyle herkes bitkisel çaylara yöneliyor. Ancak karışık çay paketlerindeki meyan kökü, tansiyon hastalarını tehdit ediyor. Nefroloji Uzmanı Serkan Yıldız uyarıyor: Hastalar dikkat etsin. Meyan kökü olan çayları içmesin.