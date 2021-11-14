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    Çağın vebası diyabet!

    Çağın vebası diyabet olarak belirtiliyor. Diyabet hastalarının aşk hayatlarından endişe ettiğini, belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İnan Anaforoğlu tedavinin önemine dikkat çekiyor. İşte sizler için derlediğimiz sağlık tavsiyleri...

    Çağın vebası diyabet!

    Dİyabete, çağın vebası deniyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İnan Anaforoğlu tedavinin önemine dikkat çekiyor. Hastaların aşk hayatlarından endişe ettiğini belirterek, "Kan şekerleri beklenen aralıklarda seyrettiği sürece cinsel hayat bozulmaz" diyor.



    MEYAN KÖKÜ TANSIYONU YÜKSELTİR
    Kışın gelmesiyle herkes bitkisel çaylara yöneliyor. Ancak karışık çay paketlerindeki meyan kökü, tansiyon hastalarını tehdit ediyor. Nefroloji Uzmanı Serkan Yıldız uyarıyor: Hastalar dikkat etsin. Meyan kökü olan çayları içmesin.



    KANSIZLIĞA CENNET HURMASI
    Likopenden zengin cennet hurması, bağışıklığı destekler. Kanserle savaşır. Yorgunluğu alır. Kansızlığa karşı ilaç olur.
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        Haberler Sağlık Çağın vebası diyabet!
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