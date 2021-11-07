Ses kısıklığı, ihmale gelmiyor! Arkasından astım hastalığı çıkabilir

Ses kısıklığı günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız şikayetler arasında yer alıyor. Kimi zaman ihmal edilen bu hastalık, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. KBB Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Alkan, geçici ve kalıcı ses kısıklıkları ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler veriyor.

NEZLE BİLE ETKİLER

Ses, duygularımızı ifade etmemize ve iletişim kurmamıza yardımcı oluyor. Seste oluşan sorunlar ise güveni azaltıyor. Kimi hastalıklar, ses sağlığını bozabiliyor. Bunların başında solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Nezle, grip gibi rahatsızlıklarda larenjit dediğimiz ses teli iltihabı nedeniyle ses daha kalın çıkıyor. Üst solunum yolundaki ödem ve enfeksiyon geçtiğinde ses sorunları da kendiliğinden kayboluyor. Ancak bazen de tedavi edemediğimiz kalıcı ses sorunları olabiliyor.

BOL BOL SU İÇİN...

Ayrıca, nodüller, halk arasında ses teli eti olarak bilinen polipler, sulkus dediğimiz doğuştan gelen ses teli üzerindeki yarıklar ya da ses teli felçleri gibi gırtlağa bağlı sorunlar da ses sorunlarını beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Alkan, "Tiroit bezindeki kitleler, beyindeki veya boyundaki sorunlar da ses teline giden siniri etkiler" uyarısında bulunuyor. Ses hijyeni için bol bol su içilmesini öneriyor. "Çay, kahve, meyve suyu gibi sıvılar hiçbir şekilde suyun yerine geçmez. Midede sorun yaratabilecek gıdaların ses sağlığına etki edeceği unutulmalı" diyor.