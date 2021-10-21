Ciltte görülen sorunlara dikkat! Kalpteki sorunların en büyük işaretçisi o...

Ateroskleroz, en basit anlatım ile damar duvarında yağ birikmesine deniyor. Kalp damarları ile birlikte beyin damarları, bacak damarları, böbrek ve barsak damarları öncelikli olmak üzere vücuttaki bütün damarları etkiliyor. Damarlar dışında kalp kasını veya kalp kapakları etkileyen hastalıklar da kalp yetmezliği veya ritim bozuklukları olarak karşımıza çıkabiliyor. Dr. Ceyhan Türkkan, kalpte yaşanan rahatsızlıkların ciltte nasıl belirti verdiğini şu şekilde açıklıyor:

GÖZ ÇEVRESİNDE YAĞ BİRİKİNTİLERİ:

Yüksek kolesterol varlığında bazı kişilerde göz çevresinde düzensiz sınırlı, sarımtırak renkli yağ birikintileri olabilir, ateroskleroz ve artmış kalp krizi riski ile ilişkilidir.

YAĞLANMIŞ GÖBEK:

Göbekten alınan kiloların şeker hastalığı, yüksek tansiyon, ateroskleroz ve artmış kalp krizi riskiyle bağlantısı vardır.

YEMEK SONRASI KARIN AĞRISI:

Kişinin kilosundan bağımsız yemek sonrası gelişen, bir süre devam eden ve sonra geçen karın ağrısı ateroskleroz hastalığının belirtisi olabilir.

BACAK VE AYAKLARDA ŞİŞME:

Her iki bacakta gelişen, bastırınca iz bırakan, cildi geren bazen kaşıntıya sebep olan şişlikler kalp yetmezliğinin bulgusu olabilir. Tek taraflı olması genelde toplardamar hastalıklarında görülür.

SAÇLARDA DÖKÜLME:

Erken yaşta ortaya çıkan kellik mekanizması net olmasa da saç köklerini besleyen ince damarın yetersizliği sonucu olabilir. Bu da genel damar hastalığının bir belirtisini gösterir.

BACAK KILLARINDA AZALMA:

Ateroskleroz sonucu bacak damarlarında darlıklar ve tıkanmalar bacaklara giden kan akımında azalmaya ve bacak kıllarında dökülmelere sebep olabilir. Genelde yürümekle bacak ağrısı ile birliktedir.

YANAKLARDA KIZARIKLIK:

Kalp kapak hastalıklarında, özellikle de mitral kapak darlıklarında gözlenir ve hastalığın ilerlemiş olabileceğini gösterir.

DUDAKLARDA MORARMA:

Özellikle doğuştan gelen kalp hastalıklarında görülen, bebeklik çağında ağlamakla artan, ilerleyen yaşlarda efor sonucu belirginleşen, kirli ve temiz kanın karışması sonucu dudaklarda morarma görülebilir.

CİNSEL FONKSIYONLARDA AZALMA:

Sertleşme sorunu ateroskleroz sonucu damar hastalığının belirtisi olabilir, sigara kullanımı ile çok yakın ilişkilidir.

NABIZ ATIŞLARINDA BELİRGİNLEŞME VEYA DÜZENSİZLEŞME:

Kalp ritim bozukluklarında, kalp kapak hastalıkları ile birlikte veya yüksek tansiyon sonucu görülebilir. Yaşla birlikte felç riskinde artış görülür.