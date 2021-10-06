Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uzman isim uyardı! Basit önlemlerle kemik erimesi önlenir

    Yaş ilerledikçe vücudumuz yoruluyor ve yıpranıyor. En ağır hasarı ise kemiklerimiz görüyor. Bu nedenler kemik erimesine yol açıyor. Vücudu yavaş yavaş bitiren hastalık, daha çok kadınları vuruyor. Uzmanlar, hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor...

    Uyarıları dinle erkenden erime

    Yaş ilerledikçe vücudumuz yoruluyor ve yıpranıyor. En ağır hasarı ise kemiklerimiz görüyor. Bu nedenler kemik erimesine yol açıyor. Vücudu yavaş yavaş bitiren hastalık, daha çok kadınları vuruyor. Uzmanlar, hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor...

    Kemik erimesi sırt ağrısı, kamburluk oluşması, boy kısalması, ağırlık kaybı ve sıklıkla omurga, el bileği ve kalçada oluşan kırıklarla belirti veriyor. Dans etmek hem kemik kitlesi hem de yaşam kalitesini artırıyor. Sert kabuklu yemişler tüketin. Taze ve kuru meyveler yiyin. Baklagilleri sofranızdan eksik etmeyin.

    RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLER
    Yetersiz kalsiyum ve D vitamini
    Kadın cinsiyet
    İleri yaş.
    Erken yaşlarda yumurtalıkların alınması
    Erken menopoz
    Hareketsiz kalmak
    Sigara ve alkol

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye en az 1.695 TL
    Haberler Sağlık Uzman isim uyardı! Basit önlemlerle kemik erimesi önlenir
        SON DAKİKA