Uzman isim uyardı! Basit önlemlerle kemik erimesi önlenir

Yaş ilerledikçe vücudumuz yoruluyor ve yıpranıyor. En ağır hasarı ise kemiklerimiz görüyor. Bu nedenler kemik erimesine yol açıyor. Vücudu yavaş yavaş bitiren hastalık, daha çok kadınları vuruyor. Uzmanlar, hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor...

Kemik erimesi sırt ağrısı, kamburluk oluşması, boy kısalması, ağırlık kaybı ve sıklıkla omurga, el bileği ve kalçada oluşan kırıklarla belirti veriyor. Dans etmek hem kemik kitlesi hem de yaşam kalitesini artırıyor. Sert kabuklu yemişler tüketin. Taze ve kuru meyveler yiyin. Baklagilleri sofranızdan eksik etmeyin.

RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Yetersiz kalsiyum ve D vitamini

Kadın cinsiyet

İleri yaş.

Erken yaşlarda yumurtalıkların alınması

Erken menopoz

Hareketsiz kalmak

Sigara ve alkol