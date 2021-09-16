Uzman isim uyardı! İlerleyen yaş ve kronik hastalıklar en çok beyne zarar veriyor

Tıptaki gelişmeler, yaşam süresini uzatıyor. Ancak bu durum, hastalıklarla geçen süreyi uzatıyor. İlerleyen yaş, en çok beyne zarar veriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin, beyni erken yaşlandıran nedenlere değiniyor. Şu bilgileri paylaşıyor:

DAMAR HASTALIKLARI:

Kolesterol, kalp ritim bozuklukları, yüksek tansiyon ve diyabet, beyindamar hastalıklarına yol açıyor. Bu durum, beyni yoruyor. İyi kontrol edilmeyen bu hastalıklar beynin kanlanmasını bozarak yavaş veya ani gelişen beyin hasarlarına yol açıyor.

UYKU BOZUKLUKLARI:

Uyku beynin dinlendiği ve gücünü tazelediği bir süreç olarak tanımlanıyor. Ayrıca uyku sırasında salgılanan hormonlar beyin sağlığı için önem taşıyor. Gün içerisinde beyinde üretilen anormal yapıdaki proteinler uyku sırasında temizleniyor. Uyku düzensizliği bu anormal proteinlerin birikerek Alzheimer'a neden olabiliyor.

BESLENME BOZUKLUKLARI:

B1, B6, B12 ve D vitamini, folik asit gibi vitaminlerin veya demir gibi önemli yapıların eksikliği sinir hücrelerinin fonksiyonunu bozuyor. Bu eksiklik hem beyinde kalıcı hasara neden oluyor hem de atta Alzheimer'a yol açıyor.

BÖBREK HASTALIKLARI:

Sinir hücrelerinde her saniye yüzlerce kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Bu kimyasal reaksiyonların en önemli yapıtaşları arasında; sodyum, potasyum, klor ve magnezyum gibi elektrolitler yer alıyor. Beslenme yoluyla bu elektrolitlerin eksik veya fazla alınmaları, yetersiz su içmek veya kronik böbrek hastalıkları vücutta elektrolit bozukluklarına yol açabiliyor. Elektrolit dengesizliği; unutkanlık, yorgunluk, anlamsız konuşma hatta komaya neden olabiliyor. Böbreklerin filtreleme görevini yapamaması sonucunda böbrekten atılması gereken ilaçların kan düzeyinin çok yükselmesi aşırı dozda ilaç almışçasına beyinde yan etkilere yol açıyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Beyin yorgunluğunun sinyalleri şöyle sıralanıyor:

● DAHA önce kısa sürede yaptığınız işi, şimdi daha uzun sürede yapıyorsanız...

● AYNI anda birden fazla işi yürütmekte güçlük çekiyorsanız...

● RANDEVULARI, faturaları takip etmekte zorlanıyorsanız...

● GÜN içi yorgunluk ve uyuklama hali yaşıyorsanız...

● ALIŞVERİŞ listesini yazılı olmadan hatırlamakta zorlanıyorsanız hemen doktora başvurun.