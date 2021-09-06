Her şey göz içindeki kanla başlar! Diyabet körlüğe davet

Görme kayıpları, bazen gözdeki hastalıklar nedeniyle bazen de vücudumuzdaki başka hastalıklar sonucunda yaşanabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeref Kayabaş, körlüğe yol açan hastalıkları sıralıyor:
DİYABETİK RETİNOPATİ:
Gözün sinir ağ tabakasında sıvı yağ partiküllerinde meydana gelir. Retinada oluşan zayıf yeni damarlar şiddetli göz içi kanamalara neden olur. Bu durum tip 1 veya tip 2 diyabet hastalarında gelişebilir.
Şeker hastalığınız uzadıkça ve kan şekeri kontrolünüz ne kadar az olursa, bu göz komplikasyonunu geliştirme olasılığınız o kadar artar.