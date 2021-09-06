Her şey göz içindeki kanla başlar! Diyabet körlüğe davet

GLOKOM:

Çeşitli glokom tipleri, farklı klinik belirtileri ve tedavisi vardır. Göz tansiyonu yüksekliği doğrudan göz siniri hasarına yol açar. Çoğunlukla hiçbir belirtisi yoktur. Sessiz bir şekilde ilerleyici görme hasarına neden olur. Bu nedenle hastalık ancak düzenli yapılan göz muayeneleri ile tespit edilir. Günümüzde glokom hastalarının çoğunluğu ilaç tedavisi ile ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi uygulama ile başarılı sonuçlar almaktadır.