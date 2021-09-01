Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    3 günü geçiyorsa dikkat! Boyun tutulması... (Sağlık haberleri)

    Birçok kişi boyun tutulmasından yakınıyor... Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, bu durumun fıtık, boyun kireçlenmesi ve romatizma hastalığından kaynaklanabileceğini söylüyor.

    Şimdi tutulma zamanı
    Hemen herkes, boyun tutulmasından yakınıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, bu durumun fıtık, boyun kireçlenmesi ve romatizma hastalığından kaynaklanabileceğini söylüyor. 3 günden uzun süren tutulmaların görünmesi halinde mutlaka doktora başvurulmasını öneriyor. "Ortopedik yastık kullanımı ağrının azalmasına yardımcı olabilir" diyor.

    KALPLERE CEVİZ GÜCÜ
    Sağlıklı bir kalp, sağlıklı hayat anlamına geliyor. Amerikan Kalp Derneği'nin araştırması ise kalp sağlığını korumada besinlerin etkisini gösteriyor. Buna göre her gün yarım fincan ceviz tüketmek, kalp hastalığı riskini yüzde 8 düşürüyor. Araştırmayı değerlendiren İspanyol Beslenme Uzmanı Emilio Ros, "Yüksek kolesterol zamanla inmeye neden olur. Çalışmamıza göre ceviz kolesterolü düşürür, kalbi korur" diyor.

    KEMİKLERE YEŞİL SOĞAN
    C vitamini deposu yeşil soğan, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. Kan damarlarını temizler. Hem kolesterolü hem de tansiyonu dengeler. Kemikleri güçlendirir. Kanserle mücadele eder. Zayıflatır. Sindirimi hızlandırır

    ÖKSÜRÜĞE ÇARE ZENCEFIL
    Zenfecil, kan akışını hızlandırır. Vücut ısısını artırır. Kalp sağlığını korur. Mide bulantısına iyi gelir. Öksürüğü keser. Kolon ve yumurtalık kanserinden korur. Alzheimer riskini azaltır. Cilt sağlığına iyi gelir. Kırışıklıkları azaltır.

    ÖMÜRSÜN KIZILCIK
    Kalp sağlığını koruyan kızılcık, tansiyonu düşürür. Diş etlerini temizler. Kanserli hücreleri küçültür. Böbrek taşı oluşumunu engeller.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Üniversitelinin yurt sınavı
    Haberler Sağlık 3 günü geçiyorsa dikkat! Boyun tutulması... (Sağlık haberleri)
        SON DAKİKA