3 günü geçiyorsa dikkat! Boyun tutulması... (Sağlık haberleri)

Hemen herkes, boyun tutulmasından yakınıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, bu durumun fıtık, boyun kireçlenmesi ve romatizma hastalığından kaynaklanabileceğini söylüyor. 3 günden uzun süren tutulmaların görünmesi halinde mutlaka doktora başvurulmasını öneriyor. "Ortopedik yastık kullanımı ağrının azalmasına yardımcı olabilir" diyor.
KALPLERE CEVİZ GÜCÜ
Sağlıklı bir kalp, sağlıklı hayat anlamına geliyor. Amerikan Kalp Derneği'nin araştırması ise kalp sağlığını korumada besinlerin etkisini gösteriyor. Buna göre her gün yarım fincan ceviz tüketmek, kalp hastalığı riskini yüzde 8 düşürüyor. Araştırmayı değerlendiren İspanyol Beslenme Uzmanı Emilio Ros, "Yüksek kolesterol zamanla inmeye neden olur. Çalışmamıza göre ceviz kolesterolü düşürür, kalbi korur" diyor.
KEMİKLERE YEŞİL SOĞAN
C vitamini deposu yeşil soğan, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. Kan damarlarını temizler. Hem kolesterolü hem de tansiyonu dengeler. Kemikleri güçlendirir. Kanserle mücadele eder. Zayıflatır. Sindirimi hızlandırır
ÖKSÜRÜĞE ÇARE ZENCEFIL
Zenfecil, kan akışını hızlandırır. Vücut ısısını artırır. Kalp sağlığını korur. Mide bulantısına iyi gelir. Öksürüğü keser. Kolon ve yumurtalık kanserinden korur. Alzheimer riskini azaltır. Cilt sağlığına iyi gelir. Kırışıklıkları azaltır.
ÖMÜRSÜN KIZILCIK
Kalp sağlığını koruyan kızılcık, tansiyonu düşürür. Diş etlerini temizler. Kanserli hücreleri küçültür. Böbrek taşı oluşumunu engeller.
KALPLERE CEVİZ GÜCÜ
Sağlıklı bir kalp, sağlıklı hayat anlamına geliyor. Amerikan Kalp Derneği'nin araştırması ise kalp sağlığını korumada besinlerin etkisini gösteriyor. Buna göre her gün yarım fincan ceviz tüketmek, kalp hastalığı riskini yüzde 8 düşürüyor. Araştırmayı değerlendiren İspanyol Beslenme Uzmanı Emilio Ros, "Yüksek kolesterol zamanla inmeye neden olur. Çalışmamıza göre ceviz kolesterolü düşürür, kalbi korur" diyor.
KEMİKLERE YEŞİL SOĞAN
C vitamini deposu yeşil soğan, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. Kan damarlarını temizler. Hem kolesterolü hem de tansiyonu dengeler. Kemikleri güçlendirir. Kanserle mücadele eder. Zayıflatır. Sindirimi hızlandırır
ÖKSÜRÜĞE ÇARE ZENCEFIL
Zenfecil, kan akışını hızlandırır. Vücut ısısını artırır. Kalp sağlığını korur. Mide bulantısına iyi gelir. Öksürüğü keser. Kolon ve yumurtalık kanserinden korur. Alzheimer riskini azaltır. Cilt sağlığına iyi gelir. Kırışıklıkları azaltır.
ÖMÜRSÜN KIZILCIK
Kalp sağlığını koruyan kızılcık, tansiyonu düşürür. Diş etlerini temizler. Kanserli hücreleri küçültür. Böbrek taşı oluşumunu engeller.