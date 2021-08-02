Risk 50 yaşında! Prostat her 3 erkekten birini tehdit ediyor

Prostat adıyla bile korkutmaya yetiyor. Erkeklerin korkulu rüyası olan bu hastalıkta, erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Başeskioğlu, 50 yaşından sonra her 3 erkekten birinde prostatın görüldüğünü söylüyor. 45 yaşından sonra yılda bir kez ürolojik muayene yapılmasını öneriyor. İlk evrede belirti vermeyen bu hastalığın ilerleyen dönemde aşırı kilo kaybı ve halsizliğe yol açtığını belirtiyor. Prostat hastalığı teşhisinde akıllı biyopsi yöntemine değinen Prof. Dr. Başeskioğlu, "İşlemde öncelikle prostata ait çok kesitli MR görüntüleri inceleniyor ve şüpheli odaklar işaretleniyor. Bu yöntemle belirsiz alanlardan örnekler almak yerine prostat içerisinde MR incelemede şüphelenilen bölgelere biyopsi yapılıyor" diyor.
- Sağlık
- 02.08.2021 Gazete