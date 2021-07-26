Varikosel aşka engel (Sağlık haberleri)

fazla kan birikmesine yol açan varikosel hastalığı, erkeklerde kısırlığa neden oluyor. Op. Dr. Evren Işık, hastalığın kendi kendine muayene yöntemiyle erken fark edilebileceğini söylüyor. "Erkekler 6 ayda bir kendilerini muayene etmeli. Tedavide geç kalınması sperm kalitesini düşürür" diyor.genişlemesi olarak tanımlananvaris, vücudumuza giden kanıkalbe geri iletmekle görevli olantoplardamarların kalıcı olarakuzamasıyla oluşuyor. Dahaçok alt bacakta meydanagelen varis, ilk zamanlardasadece görüntü bozukluğuyaratsa da zamanla ağrılarve kramplar eşlik ediyor.Kadınların yüzde 40, erkeklerinise yaklaşık yüzde 25'inde görülüyor.Özellikle 50 ve üzerindekilerrisk altında bulunuyor. Kalp veDamar Cerrahı Prof. Dr. Ali RızaCenal, varisten korunma yollarınıanlatıyor: Sporu hayatınızın birparçası haline getirin. Günde en az30 dakikanızı spora ayırın. Yürüyüşgibi temel egzersizleri yapmayıihmal etmeyin. Bunu engellemekiçin fazla kilolarınızdan acilen kurtulmanızgerekiyor. Belli periyodlardasoğuk su uygulamayı ihmaletmeyin. Çünkü soğuk su damarduvarını büzüştürerek kanınkalbe ulaşmasını sağlar.Dinlenirken ayaklarınızı yukarıkaldırın. Bu sayede toplardamardakibasınç azalarak kanı dahahızlı kalbe iletir.düşük kalorili olması ve lif açısından zenginliği nedeniyle diyet yapmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Metabolizmayı hızlandırmaya yarıyor. Göz sağlığına iyi geliyor. Cildi koruyor. Kemik erimesini önlüyor. Kansızlığı bitiriyor.en dayanılmazağrılarınbaşındageliyor. DişHekimi ZaferKazak, bukonuda yapılanyanlışlaradeğiniyor."Ağrılarının kendiliğinden geçmesibeklenmemeli. Halk arasındauygulanan karanfil, sarımsak,alkol, aspirin gibi yöntemler diş veçevresindeki dokulara zarar verir.Bazı durumlarda dişler canlılıklarınıkaybedebilir" diyor.Yapılan çalışmalarda, lavanta yağı ile yapılan aromaterapinin kan basıncını düşürdüğü ve sinir sistemini sakinleştirdiği bulunmuştur. Lavanta, hafif insomnia (uykusuzluk) için de yardımcıdır ve daha kaliteli bir uyku sağlar.Uzmanlar ananasın suyunun vücut ısısını kontrol ettiğini vurguluyor. Gün içerisinde vücuda alınan toksinleri temizler. Sindirimin hızla çalışmasını sağlar. Vücudun pH değerini yükseltir. Cildi yeniler. Kaslardaki ödemi engellediğinden ağrı oluşumunu önler.Regl öncesi ve sonrası sürekli şişkinlik hisseden kadınların bu süreci atlatmasındaki en doğal besinlerden biri de yoğurttur. Özellikle bu süreçte vücut ciddi oranda kalsiyum kaybeder.Yoğurt içerdiği kalsiyum maddesi sayesinde bu olumsuzluğun yaşanmasını önler.Sabah kahvaltısında iki adet tüketilen çiğ biber, besinlerle beraber vücudumuza giren zararlı bakterileri idrar ve dışkı yoluyla vücuttan atmamıza yardımcı olur. Düşük kaloriye sahip biber; salata ve yemeklerin yanında çiğ olarak tüketildiğinde içerdiği yüksek lif sayesinde tokluk hissi verir.