Varikosel aşka engel (Sağlık haberleri)

Testislerde fazla kan birikmesine yol açan varikosel hastalığı, erkeklerde kısırlığa neden oluyor. Op. Dr. Evren Işık, hastalığın kendi kendine muayene yöntemiyle erken fark edilebileceğini söylüyor. "Erkekler 6 ayda bir kendilerini muayene etmeli. Tedavide geç kalınması sperm kalitesini düşürür" diyor.
50 YAŞTA VARİS!
Toplardamarların genişlemesi olarak tanımlanan varis, vücudumuza giden kanı kalbe geri iletmekle görevli olan toplardamarların kalıcı olarak uzamasıyla oluşuyor. Daha çok alt bacakta meydana gelen varis, ilk zamanlarda sadece görüntü bozukluğu yaratsa da zamanla ağrılar ve kramplar eşlik ediyor. Kadınların yüzde 40, erkeklerin ise yaklaşık yüzde 25'inde görülüyor. Özellikle 50 ve üzerindekiler risk altında bulunuyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, varisten korunma yollarını anlatıyor: Sporu hayatınızın bir parçası haline getirin. Günde en az 30 dakikanızı spora ayırın. Yürüyüş gibi temel egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin. Bunu engellemek için fazla kilolarınızdan acilen kurtulmanız gerekiyor. Belli periyodlarda soğuk su uygulamayı ihmal etmeyin. Çünkü soğuk su damar duvarını büzüştürerek kanın kalbe ulaşmasını sağlar. Dinlenirken ayaklarınızı yukarı kaldırın. Bu sayede toplardamardaki basınç azalarak kanı daha hızlı kalbe iletir.
ISPANAK KİLOLARI YAK
Ispanak, düşük kalorili olması ve lif açısından zenginliği nedeniyle diyet yapmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Metabolizmayı hızlandırmaya yarıyor. Göz sağlığına iyi geliyor. Cildi koruyor. Kemik erimesini önlüyor. Kansızlığı bitiriyor.
AĞRIYAN DİŞE KARANFİL KOYMAYIN
Diş ağrısı, en dayanılmaz ağrıların başında geliyor. Diş Hekimi Zafer Kazak, bu konuda yapılan yanlışlara değiniyor. "Ağrılarının kendiliğinden geçmesi beklenmemeli. Halk arasında uygulanan karanfil, sarımsak, alkol, aspirin gibi yöntemler diş ve çevresindeki dokulara zarar verir. Bazı durumlarda dişler canlılıklarını kaybedebilir" diyor.
LAVANTA UYUTUYOR
Yapılan çalışmalarda, lavanta yağı ile yapılan aromaterapinin kan basıncını düşürdüğü ve sinir sistemini sakinleştirdiği bulunmuştur. Lavanta, hafif insomnia (uykusuzluk) için de yardımcıdır ve daha kaliteli bir uyku sağlar.
ANANAS SUYU CİLDİ YENİLİYOR
Uzmanlar ananasın suyunun vücut ısısını kontrol ettiğini vurguluyor. Gün içerisinde vücuda alınan toksinleri temizler. Sindirimin hızla çalışmasını sağlar. Vücudun pH değerini yükseltir. Cildi yeniler. Kaslardaki ödemi engellediğinden ağrı oluşumunu önler.
YOĞURT SANCIYI UNUT
Regl öncesi ve sonrası sürekli şişkinlik hisseden kadınların bu süreci atlatmasındaki en doğal besinlerden biri de yoğurttur. Özellikle bu süreçte vücut ciddi oranda kalsiyum kaybeder.Yoğurt içerdiği kalsiyum maddesi sayesinde bu olumsuzluğun yaşanmasını önler.
ÇİĞ BİBER FAZLALIK BİTER
Sabah kahvaltısında iki adet tüketilen çiğ biber, besinlerle beraber vücudumuza giren zararlı bakterileri idrar ve dışkı yoluyla vücuttan atmamıza yardımcı olur. Düşük kaloriye sahip biber; salata ve yemeklerin yanında çiğ olarak tüketildiğinde içerdiği yüksek lif sayesinde tokluk hissi verir.
50 YAŞTA VARİS!
Toplardamarların genişlemesi olarak tanımlanan varis, vücudumuza giden kanı kalbe geri iletmekle görevli olan toplardamarların kalıcı olarak uzamasıyla oluşuyor. Daha çok alt bacakta meydana gelen varis, ilk zamanlarda sadece görüntü bozukluğu yaratsa da zamanla ağrılar ve kramplar eşlik ediyor. Kadınların yüzde 40, erkeklerin ise yaklaşık yüzde 25'inde görülüyor. Özellikle 50 ve üzerindekiler risk altında bulunuyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, varisten korunma yollarını anlatıyor: Sporu hayatınızın bir parçası haline getirin. Günde en az 30 dakikanızı spora ayırın. Yürüyüş gibi temel egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin. Bunu engellemek için fazla kilolarınızdan acilen kurtulmanız gerekiyor. Belli periyodlarda soğuk su uygulamayı ihmal etmeyin. Çünkü soğuk su damar duvarını büzüştürerek kanın kalbe ulaşmasını sağlar. Dinlenirken ayaklarınızı yukarı kaldırın. Bu sayede toplardamardaki basınç azalarak kanı daha hızlı kalbe iletir.
ISPANAK KİLOLARI YAK
Ispanak, düşük kalorili olması ve lif açısından zenginliği nedeniyle diyet yapmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Metabolizmayı hızlandırmaya yarıyor. Göz sağlığına iyi geliyor. Cildi koruyor. Kemik erimesini önlüyor. Kansızlığı bitiriyor.
AĞRIYAN DİŞE KARANFİL KOYMAYIN
Diş ağrısı, en dayanılmaz ağrıların başında geliyor. Diş Hekimi Zafer Kazak, bu konuda yapılan yanlışlara değiniyor. "Ağrılarının kendiliğinden geçmesi beklenmemeli. Halk arasında uygulanan karanfil, sarımsak, alkol, aspirin gibi yöntemler diş ve çevresindeki dokulara zarar verir. Bazı durumlarda dişler canlılıklarını kaybedebilir" diyor.
LAVANTA UYUTUYOR
Yapılan çalışmalarda, lavanta yağı ile yapılan aromaterapinin kan basıncını düşürdüğü ve sinir sistemini sakinleştirdiği bulunmuştur. Lavanta, hafif insomnia (uykusuzluk) için de yardımcıdır ve daha kaliteli bir uyku sağlar.
ANANAS SUYU CİLDİ YENİLİYOR
Uzmanlar ananasın suyunun vücut ısısını kontrol ettiğini vurguluyor. Gün içerisinde vücuda alınan toksinleri temizler. Sindirimin hızla çalışmasını sağlar. Vücudun pH değerini yükseltir. Cildi yeniler. Kaslardaki ödemi engellediğinden ağrı oluşumunu önler.
YOĞURT SANCIYI UNUT
Regl öncesi ve sonrası sürekli şişkinlik hisseden kadınların bu süreci atlatmasındaki en doğal besinlerden biri de yoğurttur. Özellikle bu süreçte vücut ciddi oranda kalsiyum kaybeder.Yoğurt içerdiği kalsiyum maddesi sayesinde bu olumsuzluğun yaşanmasını önler.
ÇİĞ BİBER FAZLALIK BİTER
Sabah kahvaltısında iki adet tüketilen çiğ biber, besinlerle beraber vücudumuza giren zararlı bakterileri idrar ve dışkı yoluyla vücuttan atmamıza yardımcı olur. Düşük kaloriye sahip biber; salata ve yemeklerin yanında çiğ olarak tüketildiğinde içerdiği yüksek lif sayesinde tokluk hissi verir.